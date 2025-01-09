Tuyển Buồng phòng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee

Buồng phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 93 phan đình phùng

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Nhận việc qua app #bTaskee, mô hình như Grab => Di chuyển đến nhà KH làm việc => Nhận tiền ngay sau ca làm và ra về
- Dọn dẹp nhà ở, căn hộ mini, homestay và khách sạn trên địa bàn Đà Lạt

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 20 tuổi, phù hợp công việc dọn dẹp
- Nhận cả CTV toàn thời gian và part - time (rảnh ít nhất 4h/ngày)
- Có điện thoại kết nối 4G và phương tiện di chuyển

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 1tr/ 1 ngày mùa tết
- Thời gian làm việc linh hoạt
- Nhận tiền ngay sau ca làm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 284/25/20 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

