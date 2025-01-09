Tuyển Buồng phòng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 93 phan đình phùng

Buồng phòng

- Nhận việc qua app #bTaskee, mô hình như Grab => Di chuyển đến nhà KH làm việc => Nhận tiền ngay sau ca làm và ra về

- Dọn dẹp nhà ở, căn hộ mini, homestay và khách sạn trên địa bàn Đà Lạt

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ từ 20 tuổi, phù hợp công việc dọn dẹp

- Nhận cả CTV toàn thời gian và part - time (rảnh ít nhất 4h/ngày)

- Có điện thoại kết nối 4G và phương tiện di chuyển

Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 1tr/ 1 ngày mùa tết

- Thời gian làm việc linh hoạt

- Nhận tiền ngay sau ca làm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Btaskee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.