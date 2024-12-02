Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
- Phú Thọ: Tam Nông
- Toàn Quốc, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chia ca làm việc, phân công công việc hàng ngày cho nhân viên vệ sinh công cộng
Triển khai kế hoạch làm vệ sinh các khu vực theo lịch phân công
Giám sát quá trình làm việc của nhân viên, đảm bảo các khu vực được phân công luôn đạt tiêu chuẩn vệ sinh
Theo dõi và thực hiện các yêu cầu đặc biệt từ phòng khách VIP
Xây dựng các biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của bộ phận
Quản lý việc lưu trữ, bảo quản đúng cách các hóa chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công việc của bộ phận
Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các trang thiết bị, dụng cụ và phân công nhân viên làm vệ sinh theo định kỳ
Kịp thời liên hệ với bộ phận kỹ thuật thực hiện việc sửa chữa khi máy móc, trang thiết bị bị hư hỏng
Lên danh sách mua mới các trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và trình cấp trên phê duyệt
Thực hiện việc đào tạo quy trình làm việc tiêu chuẩn cho nhân viên mới của bộ phận
Phối hợp lên kế hoạch tổ chức các chương trình huấn luyện, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên
Định kỳ thực hiện việc đánh giá nhân viên theo quy định
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tin học văn phòng cơ bản"
- Có khoảng 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh công cộng/ buồng phòng
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm
Thưởng Lễ, Tết cao (8/3, 20/10, 2/9, 30/4, 01/05, sinh nhật Tập đoàn...)
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 1/6, trung thu, chính sách khuyến học cho con em CBNV, ...)
Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Công ty
Luyện tập Golf miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
