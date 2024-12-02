Tuyển Buồng phòng Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Tam Nông - Toàn Quốc, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chia ca làm việc, phân công công việc hàng ngày cho nhân viên vệ sinh công cộng

Triển khai kế hoạch làm vệ sinh các khu vực theo lịch phân công

Giám sát quá trình làm việc của nhân viên, đảm bảo các khu vực được phân công luôn đạt tiêu chuẩn vệ sinh

Theo dõi và thực hiện các yêu cầu đặc biệt từ phòng khách VIP

Xây dựng các biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của bộ phận

Quản lý việc lưu trữ, bảo quản đúng cách các hóa chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công việc của bộ phận

Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các trang thiết bị, dụng cụ và phân công nhân viên làm vệ sinh theo định kỳ

Kịp thời liên hệ với bộ phận kỹ thuật thực hiện việc sửa chữa khi máy móc, trang thiết bị bị hư hỏng

Lên danh sách mua mới các trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và trình cấp trên phê duyệt

Thực hiện việc đào tạo quy trình làm việc tiêu chuẩn cho nhân viên mới của bộ phận

Phối hợp lên kế hoạch tổ chức các chương trình huấn luyện, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên

Định kỳ thực hiện việc đánh giá nhân viên theo quy định

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về nhà hàng, khách sạn

- Tin học văn phòng cơ bản"

- Có khoảng 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh công cộng/ buồng phòng

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh cao trên thị trường

Phụ cấp ăn trưa

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm

Thưởng Lễ, Tết cao (8/3, 20/10, 2/9, 30/4, 01/05, sinh nhật Tập đoàn...)

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 1/6, trung thu, chính sách khuyến học cho con em CBNV, ...)

Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Công ty

Luyện tập Golf miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông

