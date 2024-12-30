Tuyển Buồng phòng New World Phú Quốc Resort (Kem Beach) làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

KEY RESPONSIBILITIES:

Job Summary

To assist the Outlet Manager in ensuring that the outlet is managed efficiently according to the established concept statement, providing courteous, professional, efficient and flexible service at all times.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Required Skills –

Professional Knowledge

• People person and good motivator

• Excellent interpersonal and communication skills

• Solid leadership and training skills

• Strong problem-solving; analytical and negotiation skills

Language Skills

• Good communication skill in English verbal, listening and writing.

Qualifications –

• Hotel Management or Business Degree preferred.

Experience –

• 2 years of experience in the related field required for this position.

• Able to converse in English.

• Able to perform shift works.

Tại New World Phú Quốc Resort (Kem Beach) Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi chỉ có ở Sun Group: Bảo hiểm Suncare, tận hưởng và thư giãn cùng với gia đình tại các hệ thống giải trí trong nước (Hòn Thơm/ Bà Nà/ Cáp treo Fansipan/ Sun World Da Nang Wonder...)

- Social Insurance as per Vietnamese Law

Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo luật Việt Nam

- Holiday/ New Year bonus. 13th month salary

Thưởng nghỉ lễ/năm mới. Tháng lương thứ 13, theo qui định công ty.

12 đêm nghỉ dưỡng từ thương hiệu Rosewood.

- 12 comlimentary room nights worldwide

- Birthday Day

Ngày nghỉ trong tháng sinh nhật.

- Other benefits of Sun Group

Các quyền lợi khác của SunGroup

- Phụ cấp vùng Phú Quốc hàng tháng 882k/tháng.

Phu Quoc monthly allowance VND 882,000/month.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)

