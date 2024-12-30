Tuyển Buồng phòng New World Phú Quốc Resort (Kem Beach) làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Buồng phòng New World Phú Quốc Resort (Kem Beach) làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)

Buồng phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- Huyện Phú Quốc

- Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

KEY RESPONSIBILITIES:
Job Summary
To assist the Outlet Manager in ensuring that the outlet is managed efficiently according to the established concept statement, providing courteous, professional, efficient and flexible service at all times.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Required Skills –
Professional Knowledge
• People person and good motivator
• Excellent interpersonal and communication skills
• Solid leadership and training skills
• Strong problem-solving; analytical and negotiation skills
Language Skills
• Good communication skill in English verbal, listening and writing.
Qualifications –
• Hotel Management or Business Degree preferred.
Experience –
• 2 years of experience in the related field required for this position.
• Able to converse in English.
• Able to perform shift works.

Tại New World Phú Quốc Resort (Kem Beach) Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi chỉ có ở Sun Group: Bảo hiểm Suncare, tận hưởng và thư giãn cùng với gia đình tại các hệ thống giải trí trong nước (Hòn Thơm/ Bà Nà/ Cáp treo Fansipan/ Sun World Da Nang Wonder...)
- Social Insurance as per Vietnamese Law
Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo luật Việt Nam
- Holiday/ New Year bonus. 13th month salary
Thưởng nghỉ lễ/năm mới. Tháng lương thứ 13, theo qui định công ty.
12 đêm nghỉ dưỡng từ thương hiệu Rosewood.
- 12 comlimentary room nights worldwide
- Birthday Day
Ngày nghỉ trong tháng sinh nhật.
- Other benefits of Sun Group
Các quyền lợi khác của SunGroup
- Phụ cấp vùng Phú Quốc hàng tháng 882k/tháng.
Phu Quoc monthly allowance VND 882,000/month.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)

New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KDLST Bãi Khem, Khu phố 6, TT An Thới, Phú Quốc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Buồng phòng New World Phú Quốc Resort (Kem Beach) làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm