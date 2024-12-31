Tuyển Buồng phòng CôNG TY TNHH NIKKI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

- Sản xuất, điều chỉnh, đánh giá linh kiện khuôn ép.

- Bảo dưỡng, bảo trì khuôn.

- Lập trình và vận hành máy CNC để sản xuất.

- Gia Công Cắt Dây Kim Loại.

- Đánh Bóng ( Gia Công Mài)

- Lắp Ráp Máy Dập

- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Nam,Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành có liên quan về kỹ thuật công nghiệp, cơ khí,....

- Đọc hiểu được bản vẽ kỹ thuật và sử dụng các phần mềm lập trình CNC

- Có kinh nghiệm làm việc với máy CNC ít nhất 1 năm.

- Có tinh thần học hỏi: kỹ thuật, tiếng Nhật....Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật;

- Vui lòng gởi CV bằng file PDF hoặc Word.

- Siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch.

- Giấy chứng minh nhân dân/ Sổ hộ khẩu (bản photo công chứng).

- Giấy khám sức khỏe

- Các bằng cấp liên quan

Tại CôNG TY TNHH NIKKI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nghỉ làm vào ngày chủ nhật trong tuần (Có chế độ nghỉ theo lịch của công ty)

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Thưởng làm việc chuyên cần; thưởng thâm niên và thưởng Tết

- Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý. Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Du lịch, quà tặng các dịp lễ Tết và tiệc hàng năm.

- Chế độ nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CôNG TY TNHH NIKKI

