Tuyển Buồng phòng CôNG TY TNHH NIKKI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Buồng phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Buồng phòng Tại CôNG TY TNHH NIKKI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Buồng phòng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Sản xuất, điều chỉnh, đánh giá linh kiện khuôn ép.
- Bảo dưỡng, bảo trì khuôn.
- Lập trình và vận hành máy CNC để sản xuất.
- Gia Công Cắt Dây Kim Loại.
- Đánh Bóng ( Gia Công Mài)
- Lắp Ráp Máy Dập
- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam,Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành có liên quan về kỹ thuật công nghiệp, cơ khí,....
- Đọc hiểu được bản vẽ kỹ thuật và sử dụng các phần mềm lập trình CNC
- Có kinh nghiệm làm việc với máy CNC ít nhất 1 năm.
- Có tinh thần học hỏi: kỹ thuật, tiếng Nhật....Khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật;
- Vui lòng gởi CV bằng file PDF hoặc Word.
- Siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch.
- Giấy chứng minh nhân dân/ Sổ hộ khẩu (bản photo công chứng).
- Giấy khám sức khỏe
- Các bằng cấp liên quan

Tại CôNG TY TNHH NIKKI Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nghỉ làm vào ngày chủ nhật trong tuần (Có chế độ nghỉ theo lịch của công ty)
- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Thưởng làm việc chuyên cần; thưởng thâm niên và thưởng Tết
- Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý. Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Du lịch, quà tặng các dịp lễ Tết và tiệc hàng năm.
- Chế độ nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CôNG TY TNHH NIKKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 162 Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q.Phú Nhuận

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

