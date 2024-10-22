Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng Bảo Việt làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu

Ngân Hàng Bảo Việt
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Chuyên viên khách hàng cá nhân

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Quảng Ninh

- Hà Nội

- Nghệ An ...và 1 địa điểm khác

Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân; Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Cá nhân gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,...và các chỉ tiêu bán chéo khác; Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Cá nhân; Thực hiện các chức năng của Cán bộ Quan hệ Khách hàng Cá nhân tại Đơn vị; Quản lý và hỗ trợ nhóm làm việc được phân công; Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao.
Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân;
Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Cá nhân gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Dịch vụ tài khoản, Ngân hàng điện tử,...và các chỉ tiêu bán chéo khác;
Xây dựng, đề xuất các giải pháp trọn gói phục vụ nhu cầu về dịch vụ tài chính ngân hàng của Khách hàng Cá nhân;
Thực hiện các chức năng của Cán bộ Quan hệ Khách hàng Cá nhân tại Đơn vị;
Quản lý và hỗ trợ nhóm làm việc được phân công;
Các công việc khác do cấp quản lý trực tiếp yêu cầu trong phạm vi thẩm quyền được giao.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán và kinh tế,...; Nắm vững những kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng; Kiến thức cơ bản về Luật và các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà Nước; Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp; Hiểu biết thị trường tài chính tiền tệ; Nhanh nhẹn, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các: Ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, chứng khoán...
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán và kinh tế,...;
Nắm vững những kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng;
Kiến thức cơ bản về Luật và các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà Nước;
Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp;
Hiểu biết thị trường tài chính tiền tệ;
Nhanh nhẹn, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các: Ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, chứng khoán...

Tại Ngân Hàng Bảo Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Bảo hiểm
Chế độ Đào tạo
Chế độ thưởng
Tăng lương
Du lịch, nghỉ phép năm
Phụ cấp, công tác phí
Đồng phục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Bảo Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Bảo Việt

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

