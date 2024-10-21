Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Ngân Hàng TMCP An Bình

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng để tư vấn, cung cấp các sản phẩm phi tín dụng khách hàng cá nhân. Chăm sóc & mở rộng mạng lưới khách hàng hiện hữu; Làm đầu mối liên lạc giữa khách hàng và bộ phận hỗ trợ tuyến sau, theo sát hồ sơ khách hàng để đảm bảo hồ sơ được xử lý nhanh chóng, chính xác và KH được cung cấp sản phẩm trong thời gian ngắn nhất Thực hiện triển khai các nhóm sản phẩm phi tín dụng khách hàng cá nhân đến khách hàng Cung cấp chất lượng dịch vụ KHCN theo đúng tiêu chuẩn dịch vụ quy định của Ngân hàng. Tiếp nhận phản hồi về các nhóm sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân đến Giám đốc Mảng, Giám đốc Hub & Khối KHCN nhằm đề xuất cải tiến sản phẩm dịch vụ phù hợp với đặc thù kinh doanh tại địa bàn.
Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng để tư vấn, cung cấp các sản phẩm phi tín dụng khách hàng cá nhân.
Chăm sóc & mở rộng mạng lưới khách hàng hiện hữu;
Làm đầu mối liên lạc giữa khách hàng và bộ phận hỗ trợ tuyến sau, theo sát hồ sơ khách hàng để đảm bảo hồ sơ được xử lý nhanh chóng, chính xác và KH được cung cấp sản phẩm trong thời gian ngắn nhất
Thực hiện triển khai các nhóm sản phẩm phi tín dụng khách hàng cá nhân đến khách hàng
Cung cấp chất lượng dịch vụ KHCN theo đúng tiêu chuẩn dịch vụ quy định của Ngân hàng.
Tiếp nhận phản hồi về các nhóm sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân đến Giám đốc Mảng, Giám đốc Hub & Khối KHCN nhằm đề xuất cải tiến sản phẩm dịch vụ phù hợp với đặc thù kinh doanh tại địa bàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên các ngành/chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan Am hiểu khách hàng, quản trị danh mục, lập và quản lý kế hoạch bán hàng Năng lực tư vấn bán hàng Kinh nghiệm: Không yêu cầu Hình thức: Phù hợp với vị trí ứng tuyển
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên các ngành/chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan
Am hiểu khách hàng, quản trị danh mục, lập và quản lý kế hoạch bán hàng
Năng lực tư vấn bán hàng
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Hình thức: Phù hợp với vị trí ứng tuyển

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn). 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác. Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers. Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK.
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn).
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác.
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers.
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng. Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý. Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính.
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng.
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý.
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính.
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên. Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển.
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo.
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên.
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình

Ngân Hàng TMCP An Bình

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

