Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Đồ Sơn ...và 1 địa điểm khác, Quận Hải An

Lên kế hoạch và triển khai công tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân ("KHCN") – phân khúc khách hàng đại chúng trên địa bàn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KPI được giao;

Phối hợp hỗ trợ khách hàng sau giải ngân và thực hiện công tác kiểm soát sau vay đối với việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KHCN;

Đầu mối quản lý mối quan hệ giữa khách hàng với SeABank, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong và sau bán hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của SeABank;

Tham gia công tác đào tạo;

Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và quy định của SeABank;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương;

Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp loại Giỏi/Xuất sắc các chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển.

2. Kinh nghiệm công tác:

Chuyên viên KHCN: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm kinh doanh trực tiếp trong lĩnh vực tài chính/ ngân hàng/ đầu tư/ bảo hiểm/ chứng khoán/ bất động sản và tương đương;

Chuyên viên chính KHCN: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên KHCN/ KHDN hoặc các chức danh tương đương tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính;

Chuyên viên cao cấp KHCN: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên chính KHCN/ KHDN hoặc các chức danh tương đương tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính.

3. Kiến thức:

Có kiến thức về kinh tế, thị trường; mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng;

Có kiến thức về thị trường ngành, đối thủ cạnh tranh,... trên địa bàn;

Có kiến thức về đặc điểm, nhu cầu khách hàng; sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho KHCN;

Có kiến thức về các quy định - quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến công việc, đặc biệt là nghiệp vụ tín dụng;

Có kiến thức về thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (lương + phụ cấp + lương kinh doanh)

Một năm xem xét điều chỉnh lương 1 lần;

Lương tháng 13; Thưởng hiệu quả công việc

1 năm có 12 ngày phép, được hưởng chế độ du lịch hè, bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, thưởng các ngày lễ. Nếu Kết quả làm việc tốt sẽ được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân hàng

Quyền lợi về đào tạo: được tham gia các chương trình đào tạo của SeABank

Được tham gia các chương trình Team building của Ngân hàng hoặc chi nhánh

