Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Từ Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu

Mức lương 9 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Nam Hồng, Trần Phú, Đình Bảng, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

Tham gia vào các hoạt động giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới của ngân hàng.

Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các giải pháp, ý tưởng sáng tạo cho sản phẩm, dịch vụ mới.

Tham gia các hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức về sản phẩm, dịch vụ mới của ngân hàng.

Hỗ trợ các hoạt động marketing, truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ mới.

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành nghề liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nắm vững kiến thức về thị trường, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin.

Kỹ năng bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Nắm vững kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, Ô tô và kinh doanh khác

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Từ Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập ngân hàng có thu nhập top đầu hệ thống trong 05 năm liên tiếp

Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Từ Sơn

