Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Hải Châu

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng; Chọn lọc và phân loại khách hàng và lên kế hoạch tiếp cận với khách hàng; Tư vấn cho khách hàng Cá nhân về sản phẩm tín dụng, phi tín dụng của ABBANK; Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng; thực hiện giải ngân, theo dõi việc trả nợ của khách hàng; Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời; Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, khai thác hiệu quả các mối quan hệ này và đảm bảo mối quan hệ tốt với ABBANK; Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng gắn liền với kế hoạch cá nhân & mục tiêu chung của Đơn vị; Đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp/ sáng kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng, hiệu quả quy trình tác nghiệp và bán hàng; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng; Chọn lọc và phân loại khách hàng và lên kế hoạch tiếp cận với khách hàng;

Tư vấn cho khách hàng Cá nhân về sản phẩm tín dụng, phi tín dụng của ABBANK;

Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng; thực hiện giải ngân, theo dõi việc trả nợ của khách hàng;

Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời;

Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, khai thác hiệu quả các mối quan hệ này và đảm bảo mối quan hệ tốt với ABBANK;

Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng gắn liền với kế hoạch cá nhân & mục tiêu chung của Đơn vị;

Đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp/ sáng kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng, hiệu quả quy trình tác nghiệp và bán hàng;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Ngoại thương, QTKD hoặc các chuyên ngành Kinh tế có liên quan. KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM đối với Chuyên viên. 02 năm kinh nghiệm đối với Chuyên viên cao cấp Có kiến thức về sản phẩm/nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng. Tiếng Anh và vi tính văn phòng. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các Ngân hàng khác.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Ngoại thương, QTKD hoặc các chuyên ngành Kinh tế có liên quan.

Cao đẳng trở lên

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM đối với Chuyên viên. 02 năm kinh nghiệm đối với Chuyên viên cao cấp

Có kiến thức về sản phẩm/nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng.

Tiếng Anh và vi tính văn phòng.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các Ngân hàng khác.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn: - Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) - 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác - Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers - Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn: - Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng - Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý - Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính Môi trường làm việc năng động: - Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo - Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên - Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Môi trường làm việc năng động:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin