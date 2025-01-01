Công việc chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 48 kết quả / Từ khoá "Chuyên viên tín dụng"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc chuyên viên hỗ trợ tín dụng

-

Có 48 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Tuyển Chuyên viên tín dụng VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Chuyên viên tín dụng Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hạn nộp: 21/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Hạn nộp: 29/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Chuyên viên tín dụng FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 25 USD
FE CREDIT
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Chuyên viên tín dụng SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 550 USD
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 24/04/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Chuyên viên tín dụng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 150 - 180 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 150 - 180 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Hạn nộp: 05/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank)
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank)
Hạn nộp: 25/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 15 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Hà Nam Vĩnh Phúc Đã hết hạn 700 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Chuyên viên tín dụng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Chuyên viên tín dụng JobsGO Recruit làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/04/2025
Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông - OCB
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông - OCB làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông - OCB
Hạn nộp: 05/04/2025
Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam- VIB Cái Khế- Cần Thơ
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam- VIB Cái Khế- Cần Thơ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 50 Triệu
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam- VIB Cái Khế- Cần Thơ
Hạn nộp: 31/03/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm OCB
Tuyển Chuyên viên tín dụng OCB làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
OCB
Hạn nộp: 28/03/2025
Đắk Lắk Đắk Nông Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/
Tuyển Chuyên viên tín dụng Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/
Hạn nộp: 05/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Hạn nộp: 09/03/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)
Tuyển Chuyên viên tín dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Tuyển Chuyên viên tín dụng Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Chuyên viên tín dụng SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm World Vision Vietnam
Tuyển Chuyên viên tín dụng World Vision Vietnam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
World Vision Vietnam
Hạn nộp: 13/03/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tín dụng Công ty cổ phần Tasco làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Tasco
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PGD ĐỒNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 50 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - PGD ĐỒNG TÂM
11 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tín dụng SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 550 USD SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
500 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng World Vision Vietnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận World Vision Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ QUỐC TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ QUỐC TẾ VIỆT NAM
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
700 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,500 USD Techcombank
1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1200 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng World Vision Vietnam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận World Vision Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng OCB làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận OCB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam- VIB Cái Khế- Cần Thơ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 50 Triệu Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam- VIB Cái Khế- Cần Thơ
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông - OCB làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông - OCB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tín dụng JobsGO Recruit làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng đang gia tăng mạnh, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng. Các ứng viên sẽ nhận được mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, để thành công ở vị trí này, ứng viên cần có kỹ năng chuyên môn và khả năng chịu áp lực cao.

1. Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Chuyên viên hỗ trợ tín dụng là người trực tiếp đảm nhận việc tìm kiếm, tư vấn và kết nối khách hàng với ngân hàng để thực hiện các nhu cầu vay vốn. Công việc này bao gồm soạn thảo hồ sơ tín dụng, kiểm soát hoạt động sau khi vay và bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác, góp phần giúp ngân hàng tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng. Họ là cầu nối giải quyết các vấn đề tài chính của khách hàng, đồng thời đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả. Theo nhiều chuyên gia, họ chính là “đầu tàu” thúc đẩy sự phát triển của mảng tín dụng và dịch vụ liên quan.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng đang gia tăng mạnh mẽ nhờ vào tốc độ mở rộng của hệ thống ngân hàng và nhu cầu vay vốn ngày càng cao. Các ngân hàng liên tục tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt, am hiểu về tài chính để đáp ứng yêu cầu công việc. Theo báo cáo từ thị trường lao động năm 2024, ngành ngân hàng hiện chiếm hơn 20% tổng nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực tài chính.

Ngành ngân hàng đang có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng rất lớn
Ngành ngân hàng đang có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng rất lớn

2. Mức lương trung bình của việc làm hỗ trợ tín dụng

Mức lương của chuyên viên hỗ trợ tín dụng có sự khác biệt đáng kể dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng làm việc cũng như đãi ngộ của từng ngân hàng. Thu nhập trung bình dao động từ 8.000.000 VNĐ/tháng đối với nhân viên mới đến hơn 30.000.000 đồng/tháng ở các vị trí cao hơn. Dưới đây là bảng tham khảo về mức lương theo từng cấp bậc:

Việc làm hỗ trợ tín dụng

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên hỗ trợ tín dụng

8.000.000 – 15.000.000

Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

12.000.000 – 20.000.000

Kiểm soát viên hỗ trợ tín dụng

20.000.000 – 30.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của việc làm hỗ trợ tín dụng

Tùy thuộc vào từng ngân hàng, mô tả chi tiết tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng có sự khác nhau nhất định về nhiệm vụ chính của vị trí này. Dưới đây là những nội dung công việc phổ biến, được chia thành ba giai đoạn:

Công việc trước giải ngân

  • Kiểm tra tính hợp pháp, tính tuân thủ và mức độ đầy đủ của bộ hồ sơ tín dụng theo các quy định hiện hành, bao gồm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của ngân hàng.

  • Hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến các khoản vay trước khi tiến hành giải ngân.

  • Xử lý các thủ tục pháp lý liên quan đến tài sản đảm bảo theo đúng quy định.

  • Cập nhật, quản lý thông tin các khoản vay trên hệ thống phần mềm tín dụng.

  • Thực hiện giải ngân, thu hồi nợ gốc, lãi và giải chấp tài sản đảm bảo sau khi hợp đồng tín dụng được hoàn tất.

  • Một số ngân hàng có thể yêu cầu hỗ trợ thẩm định và định giá lại tài sản đảm bảo.

Công việc sau giải ngân

  • Phối hợp với các bộ phận kinh doanh trong việc nhắc nhở khách hàng thanh toán nợ gốc cũng như lãi vay đúng hạn.

  • Quản lý, lưu trữ hồ sơ tín dụng; thực hiện các thủ tục xuất nhập, quản lý tài sản đảm bảo theo quy định nội bộ.

  • Lập các báo cáo liên quan đến khoản vay để gửi đến Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm CIC hoặc phục vụ mục đích quản trị nội bộ.

Công việc hàng ngày

  • Chuẩn bị báo cáo nhắc nợ gốc, lãi và các khoản thanh toán chậm trả của khách hàng.

  • Tổng hợp danh sách khách hàng vay theo các tiêu chí như nhóm ngành, phân loại VIP…

  • Thực hiện các báo cáo định kỳ để phục vụ yêu cầu quản trị và điều hành của ngân hàng.

Những công việc này đòi hỏi nhân viên hỗ trợ tín dụng không chỉ có chuyên môn mà còn cần sự tỉ mỉ, chính xác để đảm bảo các quy trình được thực hiện đúng quy định và hiệu quả.

Tùy vào mỗi ngân hàng, chi tiết công việc của chuyên viên hỗ trợ tín dụng sẽ có sự khác nhau
Tùy vào mỗi ngân hàng, chi tiết công việc của chuyên viên hỗ trợ tín dụng sẽ có sự khác nhau

4. Một số hình thức tuyển dụng việc làm hỗ trợ tín dụng

Thông thường, việc tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng thường được chia thành các cấp độ khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu công việc cũng như năng lực của ứng viên. Dưới đây là ba hình thức tuyển dụng phổ biến, mang lại cơ hội cho cả người mới bắt đầu lẫn những người có kinh nghiệm chuyên sâu.

4.1. Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ tín dụng

Nhân viên hỗ trợ tín dụng thường là những người mới bước chân vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đảm nhiệm các công việc cơ bản như nhập liệu, xử lý hồ sơ vay vốn, hay hỗ trợ giải ngân. Vị trí này thường không yêu cầu kinh nghiệm quá cao, nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, nhanh nhẹn và kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp với các bộ phận khác trong ngân hàng.

4.2. Tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Với yêu cầu cao hơn, chuyên viên hỗ trợ tín dụng đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong việc tư vấn khách hàng, thẩm định hồ sơ tín dụng và quản lý các khoản vay. Họ cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng, kinh nghiệm thực tế cùng khả năng xử lý các tình huống phức tạp. Đây là vị trí đóng vai trò “xương sống” trong mảng tín dụng của ngân hàng.

4.3. Tuyển dụng kiểm soát viên hỗ trợ tín dụng

Kiểm soát viên hỗ trợ tín dụng là vị trí cấp cao, chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra các hoạt động liên quan đến tín dụng nhằm đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ và pháp luật của nhà nước. Họ thường tham gia vào việc lập báo cáo định kỳ, kiểm soát rủi ro và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động tín dụng. Để ứng tuyển vị trí này, ứng viên cần có sự am hiểu sâu sắc về hệ thống ngân hàng kết hợp với năng lực quản lý xuất sắc.

Tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng được chia thành các cấp độ khác nhau phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của mỗi người
Tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng được chia thành các cấp độ khác nhau phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của mỗi người

5. Khu vực tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng nhiều nhất

Việc làm hỗ trợ tín dụng đang có nhu cầu tuyển dụng lớn tại các đô thị, trung tâm kinh tế trọng điểm trên cả nước. Từ Hà Nội, TP. HCM đến Đà Nẵng, Cần Thơ, mỗi địa phương đều có những đặc thù riêng về thị trường lao động cũng như nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này.

5.1. Tuyển dụng việc làm hỗ trợ tín dụng Hà Nội

Hà Nội, trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước, luôn là "điểm nóng" đối với vị trí này. Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng tại đây không ngừng tăng cao, tập trung chủ yếu ở các ngân hàng lớn, tổ chức tài chính và công ty fintech. Theo thống kê sơ bộ, số lượng tin tuyển dụng tại Hà Nội luôn ở mức cao, lên tới hàng nghìn tin mỗi tháng. Sự phát triển mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đã tạo ra cơ hội việc làm hấp dẫn cho ứng viên đam mê lĩnh vực này.

5.2. Tuyển dụng việc làm hỗ trợ tín dụng TP. HCM

TP. HCM, vùng trọng tâm kinh tế phía Nam, cũng là một thị trường tuyển dụng sôi động không kém. Với sự phát triển nhanh chóng của khu công nghiệp, dịch vụ và thương mại, nhu cầu vốn vay tăng cao, kéo theo đó là nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng cũng gia tăng đáng kể, đặc biệt là tại các quận trung tâm. Bên cạnh các ngân hàng lớn, nhiều công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính cũng đang tích cực tìm kiếm nhân tài.

5.3. Tuyển dụng việc làm hỗ trợ tín dụng Đà Nẵng

Thành phố trực thuộc trung ương Đà Nẵng cũng đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Sự phát triển của một số khu kinh tế, du lịch và dịch vụ đã tạo động lực cho thị trường việc làm tại đây. Mặc dù số lượng tin tuyển dụng chưa bằng Hà Nội hay TP. HCM nhưng cơ hội việc làm cho nhân viên hỗ trợ tín dụng tại Đà Nẵng vẫn rất tiềm năng.

5.4. Tuyển dụng việc làm hỗ trợ tín dụng Cần Thơ

Là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ cũng là một thị trường mới rất đáng được khai thác cho các hoạt động tín dụng. Mặc dù số lượng tin tuyển dụng chưa nhiều so với các đô thị lớn nhưng nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng ở đây đang dần tăng lên, đặc biệt là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương.

Việc làm hỗ trợ tín dụng đang có nhu cầu tuyển dụng lớn tại các đô thị, trung tâm kinh tế trọng điểm trên cả nước
Việc làm hỗ trợ tín dụng đang có nhu cầu tuyển dụng lớn tại các đô thị, trung tâm kinh tế trọng điểm trên cả nước

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm hỗ trợ tín dụng

Do tính chất công việc liên quan đến Pháp lý, chuyên viên hỗ trợ tín dụng là một trong những lĩnh vực đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và sự am hiểu sâu rộng về pháp luật. Các nhà tuyển dụng thường đưa ra các yêu cầu rõ ràng nhằm tìm kiếm những ứng viên phù hợp, đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Dưới đây là các tiêu chí tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng phổ biến mà ứng viên cần đáp ứng:

Kiến thức chuyên môn sâu rộng:

  • Nắm vững kiến thức pháp luật cơ bản, tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp như Tài Chính, Ngân Hàng…

  • Có khả năng phân tích, nghiên cứu và áp dụng luật pháp vào thực tiễn.

  • Cập nhật liên tục các quy định pháp luật mới và các diễn biến của thị trường.

Kỹ năng chuyên môn:

  • Thành thạo trong việc soạn thảo hợp đồng, văn bản pháp lý, báo cáo pháp lý... Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và hiệu quả trong từng văn bản.

  • Có khả năng tư vấn, giải đáp các thắc mắc về pháp luật cho các bộ phận trong công ty cũng như khách hàng.

  • Khéo léo trong việc đàm phán, thương lượng và giải quyết tranh chấp pháp lý nếu có.

Kỹ năng mềm:

  • Có khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, súc tích.

  • Làm việc hiệu quả trong môi trường đội, nhóm, hợp tác tốt với các bộ phận khác để hoàn thành công việc.

  • Có khả năng lên kế hoạch, tổ chức công việc, đồng thời làm việc dưới áp lực cao.

  • Linh hoạt trong việc thích ứng với những thay đổi của môi trường làm việc và yêu cầu công việc.

Kinh nghiệm (nếu có):

  • Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật, doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước.

  • Có kinh nghiệm xử lý các vụ việc pháp lý phức tạp.

Do tính chất công việc liên quan đến pháp lý, tiêu chí tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng thường rất cao và khắt khe
Do tính chất công việc liên quan đến pháp lý, tiêu chí tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng thường rất cao và khắt khe

7. Ngân hàng tuyển dụng việc làm nhân viên hỗ trợ tín dụng

Hiện nay, nhiều ngân hàng lớn trên cả nước đang có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng liên tục nhằm đáp ứng việc mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Cùng điểm qua thông tin một số ngân hàng thường xuyên đăng tuyển vị trí này:

Ngân hàng

Tên viết tắt

Thông tin liên hệ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Vietcombank

Website: www.vietcombank.com.vn

Hotline: 1900 54 54 13

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

VietinBank

Website: www.vietinbank.vn

Hotline: 1900 55 88 68

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Techcombank

Website: www.techcombank.com.vn

Hotline: 1800 588 822

Ngân hàng TMCP Quân đội

MB

Website: www.mbbank.com.vn

Hotline: 1900 54 54 26

Ngân hàng TMCP Á Châu

ACB

Website: www.acb.com.vn

Hotline: 1900 54 54 86

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BIDV

Website: www.bidv.com.vn

Hotline: 1900 92 47

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Agribank

Website: www.agribank.com.vn

Hotline: 1900 55 88 18
Các ngân hàng lớn của Việt Nam thường xuyên đăng tin tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng
Các ngân hàng lớn của Việt Nam thường xuyên đăng tin tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Có thể nói, việc làm hỗ trợ tín dụng là một bước đệm vững chắc để bạn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính nói chung. Ngày càng có nhiều ngân hàng, công ty tài chính tuyển dụng chuyên viên hỗ trợ tín dụng với mức lương rất cạnh tranh, dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kỹ năng cũng như kinh nghiệm làm việc của mỗi người. Nếu bạn yêu thích các công việc pháp lý, hãy chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ để gia nhập ngay vào lĩnh vực đầy triển vọng này.