Tuyển Chuyên viên tín dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

Chuyên viên tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tín dụng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10 Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia Xây dựng công tác lập kế hoạch Tín dụng, nguồn vốn cho toàn THACO và các Tập Đoàn/ Tổng Công ty. Lên kế hoạch huy động nguồn vốn tại THACO và hỗ trợ các Tập Đoàn/ Tổng Công ty đáp ứng yêu cầu bổ sung dòng tiền cho hoạt động SXKD và đầu tư.
- Tham gia đàm phán mở rộng quan hệ hợp tác tín dụng với các tổ chức tín dụng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Tham gia Cân đối, đánh giá nguồn vốn đầu tư tại THACO và các Tập đoàn/ Tổng Công ty, lập kế hoạch tái cấu trúc tài sản – nguồn vốn và cân đối cơ cấu nợ vay hợp lý
- Xác định nhu cầu vốn theo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi đầu tư.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Job Requirement:
1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán và các chuyên ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ACCA/CFA,...
2. Kinh nghiệm: Kinh nghiệm trên 03 năm vị trí tương tương tại các ngân hàng quốc tế hoặc tổ chức, tập đoàn quy mô lớn.
Kinh nghiệm trên 03 năm vị trí tương tương tại các ngân hàng quốc tế hoặc tổ chức, tập đoàn quy mô lớn.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà SOFIC, số 10 Mai Chí Thọ, Khu Đô Thị Sala, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

