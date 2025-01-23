Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Can Tho

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nghiên cứu các chính sách pháp luật, kinh tế xã hội các đặc thù của thị trường/địa bàn/lĩnh vực ngành nghề/khách hàng tại vùng để tham mưu Giám đốc Vùng về mục tiêu, kế hoạch hoạt động của mảng thẩm định, hỗ trợ tín dụng, phê duyệt tín dụng hằng năm, đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược SHB từng thời kỳ.

2. Tham mưu Giám đốc vùng các chính sách quy định, quy trình trong công tác thẩm định và phê duyệt cấp tín dụng đối với các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền Giám đốc Vùng nhằm phát triển kinh doanh, thị trường, khách hàng và quản lý rủi ro tín dụng ngành nghề khách hàng, bảo đảm an toàn, hiệu quả, bền vững.

3. Tham mưu Giám đốc vùng quản lý, điều hành, thực thi công tác thẩm định, hỗ trợ tín dụng, phê duyệt tín dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên thuộc các khối Kinh tế/Luật, hệ đào tạo chính quy. Ưu tiên những người có trình độ sau đại học và được đào tạo chuyên sâu về Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính.

2. Có kiến thức tốt về luật pháp, các quy định của Ngân hàng nhà nước.

3. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm tín dụng và các lĩnh vực khác có liên quan đến tín dụng.

4. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp Phó phòng trở lên.

