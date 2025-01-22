Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Nhiệm vụ chính:

1. Giám sát tính tuân thủ

a. Giám sát các khoản vay không tuân thủ đúng theo các quy định đặt ra trong chính sách tín dụng như các khoản vay quá hạn; bảo lãnh, L/C, các hối phiếu thương mại… quá hạn thanh toán; vi phạm cam kết (bao gồm cả bảo hiểm tài sản); TSBĐ tiền vay không đủ giá trị hoặc thiếu hụt; hạn mức hết hạn, vượt hạn mức tín dụng; vượt thẩm quyền phán quyết; vi phạm lãi suất, biểu phí theo quy định; cấp tín dụng cho các đối tượng cấm/hạn chế theo luật định hoặc theo quy định của PGB…

b. Giám sát việc đánh giá lại TSBĐ tiền vay theo định kỳ, phân tích mức độ ảnh hưởng do thay đổi về giá trị của từng loại TSBĐ tiền vay

c. Giám sát và đôn đốc các Chi nhánh lập và gửi các báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo tín dụng bất thường, báo cáo các khoản vay theo quy định về Hội sở. Tổng hợp, theo dõi và độc lập đưa ra những nhận xét, đánh giá về chất lượng tín dụng của Chi nhánh chuyên quản, đáp ứng được yêu cầu về giám sát rủi ro tín dụng từng thời kỳ của PGB

2. Quản lý chất lượng tín dụng

a. Đánh giá chất lượng tín dụng của các Chi nhánh chuyên quản nhằm xác định những bất hợp lý, rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp

b. Phát hiện kịp thời và đề xuất biện pháp xử lý thích hợp đối với các khoản tín dụng có vấn đề, nợ quá hạn mới phát sinh tại các chi nhánh chuyên quản; giám sát, đôn đốc các chi nhánh thực hiện các biện pháp xử lý các khoản tín dụng có dấu hiệu bất thường, nợ quá hạn mới phát sinh nhằm đưa khoản vay quay trở lại trạng thái bình thường hoặc thực hiện các biện pháp xử lý nợ theo quy định hoặc theo phương án phê duyệt của cấp có thẩm quyền