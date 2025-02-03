Tuyển Chuyên viên tín dụng Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

Mục đích công việc:

Thực hiện các công việc liên quan tới nghiệp vụ tái Thẩm định hồ sơ cấp tín dụng của các ĐVKD (trừ Hội sở chính, Trung tâm Kinh doanh I,II) theo đúng quy định của Pháp luật, quy định nội bộ của Ngân hàng, góp phần đảm bảo cho công tác tín dụng được thực hiện một cách an toàn, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động tín dụng.

Nhiệm vụ công việc thực tế

- Thực hiện công tác tái thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng:

+ Tiếp nhận thông tin, hồ sơ cấp tín dụng của khách hàng từ ĐVKD theo sự phân công công việc từ Lãnh đạo Phòng/Ban thẩm định.

+ Phối hợp với ĐVKD trực tiếp thẩm định thực tế khách hàng (tuỳ từng trường hợp theo quy định).

+ Đánh giá khách hàng dựa trên các yếu tố về: nhân thân, tư cách, pháp lý - năng lực tài chính - mục đích vay vốn - phương án trả nợ - tài sản bảo đảm - lịch sử quan hệ tín dụng với BAC A BANK và các TCTD khác - xác định cụ thể người có liên quan của KH, tổng dư nợ cấp tín dụng của KH và người có liên quan.

+ Kiểm soát kết quả chấm điểm xếp hạng tín dụng từ ĐVKD.

+ Đưa ra các phản hồi về hồ sơ cấp tín dụng, yêu cầu PKD/PGD giải trình, cung cấp đầy đủ hồ sơ, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc chưa hợp lý để phục vụ công việc thẩm định hồ sơ đề nghị cấp tín dụng.