Tuyển Chuyên viên tín dụng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Kiểm tra lại hồ sơ tín dụng (thẻ/vay) từ bộ phận thu nhận hồ sơ, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Xử lý, rà soát thông tin trước khi nộp qua đối tác ngân hàng UOB.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khi cần.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, tỉ mỉ, có kỹ năng kiểm tra hồ sơ.

Có khả năng làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000/tháng

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Thử việc 2 tháng full lương

Các phúc lợi, chính sách của BellSystem24 Việt Nam

Làm việc tại văn phòng – Không đi thị trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

