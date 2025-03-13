Tuyển Chuyên viên tín dụng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Chuyên viên tín dụng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Bellsystem24 VietNam

Chuyên viên tín dụng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tín dụng Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Kiểm tra lại hồ sơ tín dụng (thẻ/vay) từ bộ phận thu nhận hồ sơ, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
Xử lý, rà soát thông tin trước khi nộp qua đối tác ngân hàng UOB.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khi cần.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, tỉ mỉ, có kỹ năng kiểm tra hồ sơ.
Có khả năng làm việc nhóm.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000/tháng
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Thử việc 2 tháng full lương
Các phúc lợi, chính sách của BellSystem24 Việt Nam
Làm việc tại văn phòng – Không đi thị trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

