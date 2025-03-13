Tuyển Chuyên viên tín dụng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tín dụng Tại Bellsystem24 VietNam
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Kiểm tra lại hồ sơ tín dụng (thẻ/vay) từ bộ phận thu nhận hồ sơ, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
Xử lý, rà soát thông tin trước khi nộp qua đối tác ngân hàng UOB.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khi cần.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, tỉ mỉ, có kỹ năng kiểm tra hồ sơ.
Có khả năng làm việc nhóm.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 6.000.000/tháng
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Thử việc 2 tháng full lương
Các phúc lợi, chính sách của BellSystem24 Việt Nam
Làm việc tại văn phòng – Không đi thị trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
