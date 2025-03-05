Tuyển Chuyên viên tín dụng JobsGO Recruit làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Tp. Buôn Ma Thuột - Tp Gia Nghĩa - TP Bảo Lộc - Tp Pleiku, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và quản lý danh mục khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ do OCB cung cấp, phân phối theo phân khúc khách hàng doanh nghiệp

- Thực hiện thu thập hồ sơ, đánh giá và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng và hướng dẫn, kiểm soát khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục cho vay và sau cho vay theo quy định của pháp luật và OCB

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên được lựa chọn chức vụ tùy theo năng lực: chuyên viên/giám đốc...

- Nắm bắt và am hiểu về quy trình, quy chế của ngành Ngân hàng và quy định của pháp luật

- Kỹ năng trình bày, phân tích và nhận định tốt.

Quyền Lợi

- lương thưởng: Lương tháng 13, Thưởng KPI, Thưởng theo chương trình thi đua, Thưởng thâm niên, Thưởng sinh nhật, Phụ cấp tùy chức danh…

- Bảo vệ toàn diện: BHYT, BHXH, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn.

- Trọn vẹn gắn kết: Nghỉ mát hàng năm, Hội thao, Hội diễn văn nghệ

- Ưu đãi đặc biệt: lãi suất cho vay CBNV, thấu chi tài khoản lương, ưu đãi thẻ tín dụng,…

Cách Thức Ứng Tuyển

