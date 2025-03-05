Tuyển Chuyên viên tín dụng JobsGO Recruit làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Chuyên viên tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tín dụng Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Tp. Buôn Ma Thuột

- Tp Gia Nghĩa

- TP Bảo Lộc

- Tp Pleiku, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và quản lý danh mục khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ do OCB cung cấp, phân phối theo phân khúc khách hàng doanh nghiệp
- Thực hiện thu thập hồ sơ, đánh giá và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng
- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng và hướng dẫn, kiểm soát khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục cho vay và sau cho vay theo quy định của pháp luật và OCB

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên được lựa chọn chức vụ tùy theo năng lực: chuyên viên/giám đốc...
- Nắm bắt và am hiểu về quy trình, quy chế của ngành Ngân hàng và quy định của pháp luật
- Kỹ năng trình bày, phân tích và nhận định tốt.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- lương thưởng: Lương tháng 13, Thưởng KPI, Thưởng theo chương trình thi đua, Thưởng thâm niên, Thưởng sinh nhật, Phụ cấp tùy chức danh…
- Bảo vệ toàn diện: BHYT, BHXH, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn.
- Trọn vẹn gắn kết: Nghỉ mát hàng năm, Hội thao, Hội diễn văn nghệ
- Ưu đãi đặc biệt: lãi suất cho vay CBNV, thấu chi tài khoản lương, ưu đãi thẻ tín dụng,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

