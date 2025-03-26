Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank)
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Chuyên viên tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tín dụng Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc chấp hành, tuân thủ điều kiện thẩm định, xét duyệt tín dụng, kiểm tra sau giải ngân của các khoản nợ Nợ có vấn đề
• Trực tiếp kiểm tra, đánh giá lại việc kiểm tra tính tuân thủ, chấp hành điều kiện phê duyệt tín dụng, sử dụng vốn và tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng trả nợ của các khách hàng vay có dấu hiệu có vấn đề.
• Lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra tuân thủ, chất lượng tín dụng của đơn vị; khách hàng theo định kỳ, hoặc theo chuyên đề
• Thực hiện tái thẩm định các hồ sơ xử lý theo Giải pháp tài chính trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
• Lập kế hoạch theo dõi, kiểm soát việc triển khai, thực hiện Phương án tái cấu trúc được phê duyệt.
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 44 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Toán Kinh tế, Toán Tài chính
• Có kinh nghiệm về giám sát tín dụng, tái thẩm định tín dụng hoặc tín dụng khách hàng doanh nghiệp/cá nhân trong các ngân hàng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (Tpbank)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo

Khu Vực

