Tuyển Chuyên viên tín dụng Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mục đích của chức danh: Phát triển và vận hành các chính sách quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với định hướng phát triển và khẩu vị rủi ro của Công ty nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng, chất lượng thu hồi nợ trong ngắn hạn và dài hạn

1. Tham gia xây dựng, kiểm thử, triển khai, vận hành và kiểm định các mô hình thẻ điểm và mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng (scorecard)

2. Xây dựng, triển khai và đánh giá chính sách rủi ro, quy định, quy trình phê duyệt tín dụng dựa trên cơ sở chấm điểm tín dụng khách hàng theo từng kênh bán và từng sản phẩm

3. Đầu mối làm việc với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng các công cụ thẩm định và phòng ngừa rủi ro gian lận đầu vào như: Dedupe tool, KYC tool, Fraud tool, Decision Engine,....;

4. Giám sát và phân tích thường xuyên các hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ, hệ thống chấm điểm tín dụng bên thứ ba và chất lượng danh mục để tối ưu hệ thống chấm điểm tín dụng trên hệ thống;

5. Giám sát và phân tích hiệu quả các chính sách cho vay các sản phẩm, quy trình ra quyết định cho vay.

6. Giám sát chất lượng của các bộ phận tham gia vào các quy trình liên quan đến việc phê duyệt tín dụng

7. Thực hiện các công việc khác theo phân công

Thời gian làm việc: Từ 08h30-17h30, Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

*** Địa chỉ làm việc:

Hà Nội: Tầng M, Tòa A, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội