Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam- VIB Cái Khế- Cần Thơ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 19 - 21 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

· Phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng cho hoạt động kinh doanh của Khối NHBL;

· Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao;

· Kiểm tra và giám sát các khoản vay sau giải ngân, quản lý và theo dõi việc nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững;

· Nâng cao năng suất, hiệu quả bán hàng và nâng cao năng lực cho cá nhân;

· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính;

· Kinh nghiệm từ 1-4 năm trong lĩnh vực thẩm định cho vay và phát triển khách hàng;

· Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của địa phương;

· Am hiểu sản phẩm dịch vụ ngân hàng và kiến thức tín dụng tốt;

· Có khả năng ứng dụng mô hình bán hàng và dịch vụ mới;

· Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt;

· Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao;

Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam- VIB Cái Khế- Cần Thơ Thì Được Hưởng Những Gì

. Thu nhập, chế độ đãi ngộ hấp dẫn tương xứng với mức đóng góp.

. Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo năng lực

. Hưởng các chế độ BHXH theo quy định nhà nước

. Môi trường trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam- VIB Cái Khế- Cần Thơ

