Tuyển Chuyên viên tín dụng World Vision Vietnam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Ứng viên nộp CV qua đường link sau: https://worldvision.wd1.myworkdayjobs.com/WorldVisionInternational/job/CTPTV-Quan-Son-VF-Office-Vietnam/WVV-MF-Loan-Officer--Cn-b-Tn-dng-ti-Quan-Sn--Thanh-Ha_JR40170

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Là vị trí tuyến đầu, làm việc trực tiếp với cộng đồng để triển khai các hoạt động tín dụng và đảm bảo chất lượng quản lý tín dụng theo tiêu chuẩn và mục tiêu của TCVM trong phạm vi khu vực phụ trách."

I/ VAI TRÒ/ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. TIẾP THỊ MỞ RỘNG KHÁCH HÀNG/PHÁT TRIỂN CỤM

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền vận động và phát triển mở rộng khách hàng.

- Tập huấn định hướng cho khách hàng mới

- Hỗ trợ cán bộ hiệu quả xã hội và truyền thông thực hiện các nghiên cứu/khảo sát tại chi nhánh

- Hỗ trợ TCN chuẩn bị số liệu đầu vào cho kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm

- Các hoạt động tuyên truyền vận động và phát triển mở rộng khách hàng được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của chi nhánh.

- Tất cả các khách hàng mới được tập huấn định hướng, các tổ/ nhóm tín dụng tại cộng đồng được thành lập và củng cố theo đúng quy chế và hướng dẫn của TCVM