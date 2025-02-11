Tuyển Chuyên viên tín dụng World Vision Vietnam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

World Vision Vietnam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Chuyên viên tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tín dụng Tại World Vision Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Ứng viên nộp CV qua đường link sau: https://worldvision.wd1.myworkdayjobs.com/WorldVisionInternational/job/CTPTV-Quan-Son-VF-Office-Vietnam/WVV-MF-Loan-Officer--Cn-b-Tn-dng-ti-Quan-Sn--Thanh-Ha_JR40170
MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Là vị trí tuyến đầu, làm việc trực tiếp với cộng đồng để triển khai các hoạt động tín dụng và đảm bảo chất lượng quản lý tín dụng theo tiêu chuẩn và mục tiêu của TCVM trong phạm vi khu vực phụ trách."
I/ VAI TRÒ/ TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. TIẾP THỊ MỞ RỘNG KHÁCH HÀNG/PHÁT TRIỂN CỤM
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền vận động và phát triển mở rộng khách hàng.
- Tập huấn định hướng cho khách hàng mới
- Hỗ trợ cán bộ hiệu quả xã hội và truyền thông thực hiện các nghiên cứu/khảo sát tại chi nhánh
- Hỗ trợ TCN chuẩn bị số liệu đầu vào cho kế hoạch hoạt động và ngân sách hàng năm
- Các hoạt động tuyên truyền vận động và phát triển mở rộng khách hàng được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của chi nhánh.
- Tất cả các khách hàng mới được tập huấn định hướng, các tổ/ nhóm tín dụng tại cộng đồng được thành lập và củng cố theo đúng quy chế và hướng dẫn của TCVM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại World Vision Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại World Vision Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

World Vision Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 9th Floor, Mercury building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

