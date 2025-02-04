Tuyển Chuyên viên tín dụng SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tín dụng Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
- Hồ Chí Minh: 20 Đường Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tín dụng Với Mức Lương 400 - 600 USD
Mô tả công việc
Thực hiện kiểm tra thông tin nhập liệu và chứng từ, thẩm định khách hàng qua điện thoại để đảm bảo hồ sơ vay thỏa các quy định tín dụng ban hành từ Công ty. Công việc yêu cầu làm việc theo ca, cuối tuần và ngày lễ.
Vai trò và trách nhiệm chính:
- Kiểm tra chứng từ, đảm bảo chứng từ đã đầy đủ và đúng quy định; đối chiếu thông tin nhập liệu với chứng từ, đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
- Thực hiện xác minh thông tin hồ sơ và ghi nhận kết quả đầy đủ trên hệ thống.
- Tiến hành xác minh qua điện thoại dựa trên kịch bản có sẵn, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ theo quy định, thông qua kinh nghiệm, tra cứu thông tin trên internet và các công cụ thẩm định khác để phát hiện những điểm gian lận trong hồ sơ của Khách hàng.
- Đảm bảo các yêu cầu về năng suất và chất lượng tín dụng theo quy định.
- Dịch vụ khách hàng: giải quyết tốt các thắc mắc của khách hàng liên quan đến hồ sơ vay đảm bảo thái độ đúng chuẩn mực.
- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo yêu cầu của công việc.
- Tham gia và hoàn thành các khóa học của Công ty (nếu có).
Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI