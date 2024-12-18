Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Tây Ninh - Bình Dương, Thành phố Tây Ninh

Tiếp nhận hồ sơ nợ quá hạn từ Đơn vị kinh doanh

Nghiên cứu hồ sơ và đề xuất phương án xử lý nợ (làm việc với khách hàng trước, trong và sau khi trình phương án xử lý nợ);

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

Tham gia tố tụng (bao gồm thực hiện hồ sơ khởi kiện)

Hiểu quy trình nghiệp vụ Thi hành án, soạn thảo các văn bản đôn đốc, đơn Khiếu nại, tố cáo.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Giám đốc Phòng/ Trưởng bộ phận giao.

Lập kế hoạch triển khai công việc kịp thời và hiệu quả.

Công việc khác thực hiện theo phân công của Ban Giám đốc Phòng và Trưởng bộ phận.

Địa điểm làm việc: Tại Khu vực tỉnh Tây Ninh nơi có địa điểm KienlongBank (Trảng Bàng, TP.Tây Ninh hoặc Châu Thành)

Kiến Thức:

Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên.

Chuyên ngành: Cử nhân Luật.

Kiến thức xã hội: Kiến thức xã hội tốt, hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề khác.

Mối quan hệ: có mối quan hệ tốt với các Đơn vị thi hành án tại địa bàn

Vi tính: sử dụng thành thạo các chương trình vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint,....).

Hiểu biết các văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

Độ tuổi, giới tính, sức khỏe, lý lịch:

Giới tính: Nam/Nữ.

Sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối.

Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt.

Kinh nghiệm:

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong công tác thi hành án; ưu tiên ứng viên từng làm Chấp hành viên

Mức lương cơ bản dao động 12 -17 triệu đồng;

Được tham dự các lớp đào tạo nhà quản lý chuyên nghiệp để phát triển nghề nghiệp;

Chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm theo quy định pháp luật, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo Quy định của KienlongBank;

Được hỗ trợ chi phí xăng xe, tiền điện thoại, chế độ công tác,...

Được thưởng theo kết quả thu hồi nợ, hiệu quả kinh doanh, các khoản chi bổ sung theo kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả công việc của cá nhân;

Thưởng tháng 13, các khoản thưởng năm, lễ, tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng.

