Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Chuyên viên xử lý nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc:

- Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp thực hiện việc tiếp nhận/xử lý các khoản vay được cấp có thẩm quyền phân công bằng các biện pháp xử lý nợ theo quy định ủa VPBank và Pháp Luật, đảm bảo thu hồi nợ thành công về cho VPBank:
1. Tiếp nhận, quản lý thông tin/hồ sơ vay của các khách hàng được phân công đang có nợ xấu tại VPBank để xử lý:
Tiếp nhận danh sách, hồ sơ, thông tin khoản vay được phân về từ phòng Kế hoạch tổng hợp;
Thu thập hồ sơ, thực hiện các phương thức tác nghiệp (gọi điện thoại, làm việc trực tiếp,..) để xác minh thông tin liên quan đến khách nợ, nguồn tài chính, thực trạng tài sản bảo đảm của khách hàng và các bên có liên quan nhằm phục vụ cho quá trình thu hồi nợ.
Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ;
2. Lập phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý nợ và thực hiện công tác thu hồi nợ xấu thuộc danh mục khách hàng đang quản lý (qua các biện pháp: cấu trúc nợ; thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo, khởi kiện,…).
3. Đại diện VPBank tham gia tố giác/tố tụng/thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan chức năng Công an, Tòa án, Thi hành án, … để giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động thu hồi nợ.
4. Thực hiện báo cáo tiến độ công tác xử lý nợ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo.
5. Tham gia các buổi họp về lập kế hoạch công việc, vận hành, rà soát hiệu quả công việc, các buổi đào tạo nghiệp vụ xử lý nợ do các Đơn vị tổ chức.
6. Thực hiện các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Học vấn
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học Đại học chuyên ngành Luật, .... Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Các Kỹ Năng
Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng: Word, Excel, Outlook,...…
Các Kinh nghiệm Liên quan
Ưu tiên ứng viên có 01 năm kinh nghiệm vềtư vấngiải quyết các tranh chấp quan hệ dân sự liên quan đến vay nợ, thế chấp tài sản.
Am hiểu các quy định Pháp luật liên quan đến hoạt động thu hồi nợ. Có các mối quan hệ tốt với tòa án, thi hành án;
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụluật sưvà kinh nghiệm tham gia tố tụng;
Ưu tiên có nghiệp vụ tín dụng tốt, có kinh nghiệm cấu trúc nợ;
Có kinh nghiệm làm xử lý nợ tại các AMC, Ngân hàng, Công ty Thu hồi nợ...là một lợi thế.
Các yêu cầu khác
Chủ động, sáng tạo và luôn tìm tòi cải tiến trong công việc.
Kiên nhẫn, quyết đoán, nhạy bén và chịu được áp lực công việc cao.
Hiểu biết về đời sống xã hội, tình hình kinh tế, thị trường, khách hàng.

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh trong ngành Ngân hàng và Dịch vụ tài chính: Lương thỏa thuận phù hợp theo năng lực; Lương tháng 13 + Thưởng thành tích cuối năm. Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại... Incentive theo hiệu quả làm việc + Thưởng thúc đẩy theo Tháng/Quý/Năm
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

