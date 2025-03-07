Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thu hồi nợ đối với các khoản nợ cần xử lý thuộc luồn thu hồi nợ xấu.
Làm việc trực tiếp với KH, bên bảo đảm và các bên liên quan để thực hiện xử lý; đôn đốc, miễn giảm lãi, nhận bàn giao TS, thu giữ,bán nợ và các biện pháp xử lý nợ khác;
Thực hiện trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các biện pháp miễn giảm lãi, chi phí XLN, nhận bàn giao TS, bán TSBĐ... quy định của NH;
Thực hiện xử lý trực tiếp bằng các biện pháp khởi kiện hoặc tố giác Khách hàng và các bên liên quan;
Tiến hành thủ tục thi hành án đối với các khoản nợ đã có bản án , quyết định có hiệu lực pháp luật;
Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình XLN (tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, cơ quan công an...);
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Khối, Trưởng phòng và quy định của Ngân hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân(Chính quy)trở lên thuộckhối ngành Luật,Tài chính - Ngân hàng.
Có từ 5 năm kinh nghiệmvề Xử lý nợ Pháp lý.
Trung thực, nhanh nhẹn, khéo léo, có sức khỏe, chịu được áp lực công việc.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm
- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...
- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker
- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ
2/ Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo
- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
3/ Đào tạo
- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý
- Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành
4/ Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội

