Tuyển Chuyên viên xử lý nợ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: VIB Nha Trang, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý, triển khai và giám sát công tác xử lý các khoản nợ dưới 360 ngày quá hạn bằng hình thức thu giữ của danh mục khách hàng NHBL được giao;

• Theo dõi và giám sát việc thực hiện các cam kết thanh toán/ phương án xử lý nợ đã được phê duyệt;

• Theo dõi giám sát việc thu hồi nợ của đối tác thu hồi nợ đối với các khách hàng thuộc địa bàn quản lý;

• Phối hợp xây dựng chính sách, quy định quy trình liên quan đến xử lý nợ;

• Tổ chức và tham gia triển khai các chương trình đào tạo giúp tăng tỉ lệ nợ được thu hồi của Đơn vị;

• Tuyển dụng, huấn luyện, giám sát và quản trị hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ Cử nhân trở lên, ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, hoặc Luật;

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xử lý nợ hoặc lĩnh vực có liên quan, trong đó tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tương đương;

• Kinh nghiệm trong xử lý nợ, ưu tiên kinh nghiệm xử lý nợ tại các ngân hàng và các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, quản lý tài sản, luật, và/hoặc có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan/tổ chức như tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, công an, thừa phát lại...;

