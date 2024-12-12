Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Chuyên viên xử lý nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Mô tả Công việc
- Phụ trách nhắc nợ và thu hồi nợ qua điện thoại tại VietBank, bao gồm các khoản nợ quá hạn từ nhóm 1 đến nhóm 5 và nợ cần thu hồi sớm (nợ có vấn đề, nợ cơ cấu) thông qua việc gọi điện thoại cho khách hàng.
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch nhắc nợ và thu hồi nợ qua điện thoại dựa trên danh mục các khoản nợ quá hạn /các khoản nợ cần thu hồi sớm và trực tiếp triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.
- Tiến hành gọi điện đến từng khách hàng để nhắc nợ, yêu cầu khách hàng thanh toán đúng hạn và/hoặc đưa ra các cam kết, các phương án trả nợ khả thi.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan (TTKD/các Phòng/Ban nghiệp vụ Hội Sở) thực hiện cảnh báo và giám sát chất lượng tín dụng thông qua các biện pháp nhắc nợ, thu hồi nợ qua điện thoại.
- Đánh giá, phân nhóm khách hàng và đưa ra phản ứng phù hợp để áp dụng các biện pháp nhắc nợ, thu hồi nợ qua điện thoại.
- Nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trong công tác xử lý, thu hồi nợ quá hạn trong quá trình nhắc nợ và thu hồi nợ qua điện thoại.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công, chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ hoặc cấp có thẩm quyền

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại và các ngành khác liên quan.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã từng công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
- Kiến thức liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ tài chính ngân hàng
- Kỹ năng: bán hàng, chăm sóc khách hàng, phân tích và xử lý vấn đề, giao tiếp tốt.

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

