Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mô tả Công việc

- Phụ trách nhắc nợ và thu hồi nợ qua điện thoại tại VietBank, bao gồm các khoản nợ quá hạn từ nhóm 1 đến nhóm 5 và nợ cần thu hồi sớm (nợ có vấn đề, nợ cơ cấu) thông qua việc gọi điện thoại cho khách hàng.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch nhắc nợ và thu hồi nợ qua điện thoại dựa trên danh mục các khoản nợ quá hạn /các khoản nợ cần thu hồi sớm và trực tiếp triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

- Tiến hành gọi điện đến từng khách hàng để nhắc nợ, yêu cầu khách hàng thanh toán đúng hạn và/hoặc đưa ra các cam kết, các phương án trả nợ khả thi.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan (TTKD/các Phòng/Ban nghiệp vụ Hội Sở) thực hiện cảnh báo và giám sát chất lượng tín dụng thông qua các biện pháp nhắc nợ, thu hồi nợ qua điện thoại.

- Đánh giá, phân nhóm khách hàng và đưa ra phản ứng phù hợp để áp dụng các biện pháp nhắc nợ, thu hồi nợ qua điện thoại.

- Nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trong công tác xử lý, thu hồi nợ quá hạn trong quá trình nhắc nợ và thu hồi nợ qua điện thoại.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công, chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ hoặc cấp có thẩm quyền