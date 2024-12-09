Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Chuyên viên xử lý nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- An Giang

- Bình Dương

- Đăk Lăk

- Tây Ninh, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác quản lý vàXử lý nợthế chấp(nợ có tài sản bảo đảm quá hạn dưới 360 ngày - Mảng Bất động sản), tiến hành các biện pháp tác nghiệp đôn đốc, thu giữ tài sản & tố tụng nhằm yêu cầu KH tất toán khoản vay tại VPBank bao gồm nhưng không hạn chế:
Xử lý nợ
thế chấp(nợ có tài sản bảo đảm quá hạn dưới 360 ngày - Mảng Bất động sản)
Xác minh thông tin liên quan đến KH, nguồn tài chính của KH và đưa ra phương án xử lý thích hợp nhằm phục vụ qua quá trình thu hồi nợ;
Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, lập phương án và thực hiện công tác thu hồi nợ xấu của Ngân hàng VPBank, chủ yếu qua các biện pháp:đàm phán thương lượng với KH; cấu trúc nợ; thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo; và đại diện VPBank tham gia tố giác/tố tụng/thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, …;
đàm phán thương lượng với KH; cấu trúc nợ; thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo; và đại diện VPBank tham gia tố giác/tố tụng/thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, …;
Tuân thủ các chính sách và quy định về thu hồi nợ của Ngân hàng VPBank, quy định của Pháp luật;
Quản lý hồ sơ xử lý nợ trong phạm vi công việc được giao và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.
Các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Luật.
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm về tư vấn giải quyết các tranh chấp quan hệ dân sự liên quan đến vay nợ, thế chấp tài sản. Am hiểu các quy định Pháp luật liên quan đến hoạt động thu hồi nợ. Có các mối quan hệ tốt với các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, …;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là kỹ năng lắng nghe và thuyết phục;
Chủ động, sáng tạo và luôn tìm tòi cải tiến trong công việc, xử lý tình huống linh hoạt;
Kiên nhẫn, quyết đoán, nhạy bén và chịu được áp lực công việc cao;
Hiểu biết về đời sống xã hội, tình hình kinh tế, thị trường, khách hàng;
Thông thạo đường xá; có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;
Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, …

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực;
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ);
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ;
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc;
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác;
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí;
Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

