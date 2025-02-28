Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Chuyên viên xử lý nợ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 2

- 2A Sư Thiện Chiếu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai, xử lý, thu hồi nợ theo phương án, biện pháp, kế hoạch Xử lý nợ đã được Trưởng đơn vị phê duyệt; trực tiếp đôn đốc thu hồi nợ, phối hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan để hoàn thành công việc.
Tiếp nhận hồ sơ khoản nợ và triển khai: đánh giá hồ sơ khoản nợ, phân loại danh mục nợ theo đối tượng: giải pháp/khả năng thu hồi,....
Đề xuất, trình phương án xử lý nợ trên cơ sở xem xét hồ sơ, làm việc thực tế với khách hàng/chủ tài sản.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan
2. Kiến thức/Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng, xử lý và thu hồi nợ,...
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vục quản lý và xử lý nợ
3. Yêu cầu khác:
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch triển khai, làm việc độc lập, cẩn thận
- Ưu tiên Nam
- Năng lực hành vi/Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao
- Năng lực chung: Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả; Khả năng phân tích và định lượng.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ/Tết, thưởng cuối năm.
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe.
Tham gia các hoạt động tập thể: Team Building, thể thao, du lịch, từ thiện,...
Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ
Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 +2 tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-xu-ly-no-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job325621
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Hải Phòng Hà Giang Lạng Sơn Nam Định Thái Bình Thái Nguyên Vĩnh Phúc Tuyên Quang Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 21/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 14/05/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Long An Đồng Tháp Tây Ninh Hải Dương Ninh Bình Nam Định Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 07/06/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 09/06/2025
Nam Định Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 60 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Đã hết hạn 12 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Hải Phòng Hà Giang Lạng Sơn Nam Định Thái Bình Thái Nguyên Vĩnh Phúc Tuyên Quang Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 21/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 14/05/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Long An Đồng Tháp Tây Ninh Hải Dương Ninh Bình Nam Định Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 07/06/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 09/06/2025
Nam Định Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 60 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Đã hết hạn 12 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 60 Triệu Công ty Cổ Phần Mars
12 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm