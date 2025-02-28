Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2 - 2A Sư Thiện Chiếu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai, xử lý, thu hồi nợ theo phương án, biện pháp, kế hoạch Xử lý nợ đã được Trưởng đơn vị phê duyệt; trực tiếp đôn đốc thu hồi nợ, phối hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan để hoàn thành công việc.

Tiếp nhận hồ sơ khoản nợ và triển khai: đánh giá hồ sơ khoản nợ, phân loại danh mục nợ theo đối tượng: giải pháp/khả năng thu hồi,....

Đề xuất, trình phương án xử lý nợ trên cơ sở xem xét hồ sơ, làm việc thực tế với khách hàng/chủ tài sản.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan

2. Kiến thức/Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng, xử lý và thu hồi nợ,...

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vục quản lý và xử lý nợ

3. Yêu cầu khác:

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch triển khai, làm việc độc lập, cẩn thận

- Ưu tiên Nam

- Năng lực hành vi/Thái độ: Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao

- Năng lực chung: Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả; Khả năng phân tích và định lượng.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ/Tết, thưởng cuối năm.

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe.

Tham gia các hoạt động tập thể: Team Building, thể thao, du lịch, từ thiện,...

Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ

Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin