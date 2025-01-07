Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Hoàn thành số lượt Visit khách hàng hàng ngày (tối thiểu phải đạt mức qui định theo KPI).

Đạt chỉ tiêu KPI thu nợ được giao.

Cập nhật & Báo cáo kết quả Visit/ công việc được giao hàng ngày.

Tuân thủ nghiêm các quy định và những điều nên làm và không nên làm đối với THN tại hiện trường.

Thực hiện các hoạt động Thu nợ theo hướng dẫn của công ty.

Khu vực : Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Đan Phượng, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm trở lên với công việc thu hồi nợ trực tiếp tại các trung tâm thu hồi nợ trực thuộc ngân hàng, các tổ chức tài chính; công ty quản lý tài sản;

CIC tốt

Sức khoẻ tốt, thông thạo địa bàn

Giao tiếp, thuyết phục tốt.

Cẩn Thận, Tuân Thủ và Nguyên Tắc trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + bonus, thử việc nhận 100% lương (thu nhập trung bình từ 15 triệu trở lên)

Đầy đủ chế độ BHXH + lương tháng 13, 12 ngày phép năm

Môi trường quốc tế, thoải mái, thẳng thắn, được đào tạo bài bản

Được tham gia thường xuyên vào các khóa đào tạo nội bộ của công ty

Thời gian làm việc: từ 8h-17h, từ thứ 2 đến hết thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin