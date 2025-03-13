Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB )
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB )

Chuyên viên xử lý nợ

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB )

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu vực Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện việc thu hồi các khoản nợ quá hạn phát sinh trên 90 ngày mảng thế chấp Khách hàng cá nhân:
- Tuân thủ thực hiện các bước nghiệp vụ trong quy trình và bộ hướng dẫn công tác thu hồi nợ, xử lý nợ.
- Thực hiện thu hồi và xử lý nợ hiện trường các khoản nợ quá hạn, nợ XLRR nằm trong phân định trách nhiệm được quy định và theo danh mục được GĐK và TGĐ giao trong từng thời kỳ.
- Đôn đốc và yêu cầu các Khu vực/ Đơn vị Kinh doanh phối hợp trong công tác thu hồi nợ, xử lý nợ.
- Làm việc với các cơ quan tư pháp như công an/ tòa án/ thi hành án để thực hiện các biện pháp tố giác, khởi kiện, thi hành án nhằm đảm bảo, bảo vệ quyền lợi cho OCB hoặc liên hệ làm việc với các đơn vị sự nghiệp có chức năng đăng ký đất đai để thực hiện biện pháp đăng ký xử lý tài sản/gán nợ theo quy định của Pháp luật. Nhiệm vụ cốt lõi là thu hồi xử lý dứt điểm nợ xấu theo danh mục được phân công.
- Liên hệ chính quyền địa phương xác minh nơi cư trú, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan tố tụng, thi hành án và trực tiếp tham gia các buổi hòa giải, các buổi làm việc, các phiên xét xử, ... theo yêu cầu của tòa án hoặc chủ động làm việc theo yêu cầu và tiến độ của công việc. Chịu trách nhiệm cho tổ chức trước các vấn đề tố tụng.
- Tiến hành tác nghiệp đôn đốc, yêu cầu khách hàng thanh toán nợ song song với biện pháp tố tụng và thi hành án.
2. Thực hiện các công việc khác: Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi của bộ phận, phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB ) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB )

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB )

Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB )

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

