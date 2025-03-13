Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Phương Đông ( OCB ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện việc thu hồi các khoản nợ quá hạn phát sinh trên 90 ngày mảng thế chấp Khách hàng cá nhân:

- Tuân thủ thực hiện các bước nghiệp vụ trong quy trình và bộ hướng dẫn công tác thu hồi nợ, xử lý nợ.

- Thực hiện thu hồi và xử lý nợ hiện trường các khoản nợ quá hạn, nợ XLRR nằm trong phân định trách nhiệm được quy định và theo danh mục được GĐK và TGĐ giao trong từng thời kỳ.

- Đôn đốc và yêu cầu các Khu vực/ Đơn vị Kinh doanh phối hợp trong công tác thu hồi nợ, xử lý nợ.

- Làm việc với các cơ quan tư pháp như công an/ tòa án/ thi hành án để thực hiện các biện pháp tố giác, khởi kiện, thi hành án nhằm đảm bảo, bảo vệ quyền lợi cho OCB hoặc liên hệ làm việc với các đơn vị sự nghiệp có chức năng đăng ký đất đai để thực hiện biện pháp đăng ký xử lý tài sản/gán nợ theo quy định của Pháp luật. Nhiệm vụ cốt lõi là thu hồi xử lý dứt điểm nợ xấu theo danh mục được phân công.

- Liên hệ chính quyền địa phương xác minh nơi cư trú, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan tố tụng, thi hành án và trực tiếp tham gia các buổi hòa giải, các buổi làm việc, các phiên xét xử, ... theo yêu cầu của tòa án hoặc chủ động làm việc theo yêu cầu và tiến độ của công việc. Chịu trách nhiệm cho tổ chức trước các vấn đề tố tụng.

- Tiến hành tác nghiệp đôn đốc, yêu cầu khách hàng thanh toán nợ song song với biện pháp tố tụng và thi hành án.

2. Thực hiện các công việc khác: Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi của bộ phận, phòng.