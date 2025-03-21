Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
- Hồ Chí Minh: Số 2
- 2A Sư Thiện Chiếu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương 600 - 800 USD
- Tiếp nhận, tìm hiểu thông tin khách hàng và triển khai phương án xử lý tranh chấp đối với các khoản phải thu hồi tài sản trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của EMIR.
- Đại diện EMIR làm việc với các cơ quan chức năng (Chính quyền địa phương, Tòa án, Thi hành án, Cơ quan điều tra...) và các cá nhân/tổ chức để thực hiện các công việc liên quan trong quá trình xử lý nợ.
- Trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của EMIR qua các giai đoạn tố tụng, thi hành án hoặc tham gia tố cáo hình sự đối với các giao dịch của khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
- Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan để giải quyết các công việc phát sinh.
- Thực hiện các công việc khách theo chỉ đạo của Lãnh đạo
Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Học vấn
2. Kiến thức/Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Xử lý và Thu hồi nợ thế chấp...
- Ưu tiên các ứng viên Nam, có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Xử lý nợ AMC, Ngân hàng, Công ty Thu hồi nợ... Am hiểu pháp lý bất động sản.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
