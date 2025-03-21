Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

- Tiếp nhận, tìm hiểu thông tin khách hàng và triển khai phương án xử lý tranh chấp đối với các khoản phải thu hồi tài sản trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của EMIR.

- Đại diện EMIR làm việc với các cơ quan chức năng (Chính quyền địa phương, Tòa án, Thi hành án, Cơ quan điều tra...) và các cá nhân/tổ chức để thực hiện các công việc liên quan trong quá trình xử lý nợ.

- Trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của EMIR qua các giai đoạn tố tụng, thi hành án hoặc tham gia tố cáo hình sự đối với các giao dịch của khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan để giải quyết các công việc phát sinh.

- Thực hiện các công việc khách theo chỉ đạo của Lãnh đạo