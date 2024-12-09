Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk - Gia Lai - Lâm Đồng - Bình Thuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ có TSBĐ (nợ trước 360 ngày) của Khách hàng cá nhân trên địa bàn được phân công, bao gồm nhưng không hạn chế:

Tiếp nhận thông tin/hồ sơ vay của các Khách hàng (KH) đang có nợ xấu tại VPBank để xử lý. Thực hiện các biện pháp tác nghiệp để thu hồi nợ, theo dõi cho đến khi KH tất toán khoản vay cho VPBank;

Làm việc với các cơ quan Công an/Tòa án/Thi hành án và/hoặc cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện các biện pháp tố giác, khởi kiện, thi hành án những trường hợp quan trọng và đẩy mạnh để yêu cầu khách hàng tất toán các khoản vay tại VPBank;

Liên hệ chính quyền địa phương xác minh nơi cư trú, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan tố tụng, thi hành án và trực tiếp tham gia các buổi hòa giải, các buổi làm việc, các phiên xét xử, ... theo yêu cầu của Tòa án hoặc chủ động làm việc theo yêu cầu và tiến độ của công việc;

Tiến hành tác nghiệp đôn đốc, yêu cầu khách hàng thanh toán nợ song song với biện pháp Tố tụng, Thi hành án;

Quản lý hồ sơ xử lý nợ trong phạm vi công việc được giao và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.

Tham gia vào các buổi họp thường xuyên về lập kế hoạch công việc, vận hành và rà soát hiệu quả công việc trong nhóm. Các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên; ưu tiên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương tại các Ngân hàng, AMC, Tổ chức Tài chính, Văn phòng Luật sư, Công ty Thu hồi nợ, …;

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc;

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng và giọng nói rõ ràng, dứt khoát;

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt;

Có sức khoẻ tốt, chịu khó, và kiên trì;

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, Mail Merge, …

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè

Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - hết sáng thứ 7 (được nghỉ 2 sáng thứ 7/ tháng)

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.