Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust
- Hồ Chí Minh: 472
- 472A
- 472C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Mô tả chung về công việc
- Thực hiện các công việc liên quan đến khoản nợ có vấn đề, nợ xấu được giao quản lý theo quy định của BSL
2. Các nhiệm vụ chính
- Theo dõi, quản lý các khoản nợ xấu, nợ có vấn đề;
- Đề xuất kế hoạch, biện pháp xử lý, thu hồi nợ của các khoản nợ, khách hàng quản lý/được giao;
- Triển khai các biện pháp, kế hoạch xử lý, thu hồi nợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tham gia, thực hiện tố tụng.
- Thực hiện các công viêc xử lý nợ theo quy định của BSL;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi nhánh/ Trưởng phòng phân công.
1. General description of work
- Perform tasks related to the doubtful debt and bad debt which assigned to handle according to BSL regulation
2. The main tasks
