Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả chung về công việc

- Thực hiện các công việc liên quan đến khoản nợ có vấn đề, nợ xấu được giao quản lý theo quy định của BSL

2. Các nhiệm vụ chính

- Theo dõi, quản lý các khoản nợ xấu, nợ có vấn đề;

- Đề xuất kế hoạch, biện pháp xử lý, thu hồi nợ của các khoản nợ, khách hàng quản lý/được giao;

- Triển khai các biện pháp, kế hoạch xử lý, thu hồi nợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tham gia, thực hiện tố tụng.

- Thực hiện các công viêc xử lý nợ theo quy định của BSL;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi nhánh/ Trưởng phòng phân công.

-----------------------------------------------

1. General description of work

- Perform tasks related to the doubtful debt and bad debt which assigned to handle according to BSL regulation

2. The main tasks