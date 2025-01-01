Công việc content tiktok

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Content TikTok tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay vì các doanh nghiệp liên tục xây dựng những chiến dịch sáng tạo nội dung trên nền tảng này. Với mức lương từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, các nhân viên Content TikTok vừa có tài chính ổn định vừa có cơ hội trải nghiệm công việc thú vị.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Content TikTok hiện nay

Content Tiktok là những nội dung xuất hiện trên nền tảng TikTok, được chia sẻ dưới dạng các video ngắn hoặc hình ảnh thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, thời trang, ẩm thực, kiến trúc nhằm phục vụ mục đích giải trí và tăng tương tác trên TikTok.

Trong bối cảnh thị trường không ngừng thay đổi, vai trò của nhân viên Content Tiktok rất quan trọng với các doanh nghiệp muốn đầu tư quảng cáo vào nền tảng mạng xã hội này. Content Tiktok có thể giúp gia tăng doanh số bán hàng và thu hút các khách hàng mới. Do đó, các công ty doanh nghiệp có nhu cầu cần tuyển những nhân viên sáng tạo nội dung TikTok trình độ chuyên môn, giúp tạo ra những sản phẩm nội dung thú vị, hấp dẫn, phù hợp với sở thích, hành vi của khách hàng.

Trên các trang web việc làm hiện nay, có tới hàng trăm tin đăng tuyển vị trí việc làm Content Tiktok mỗi tháng ở các lĩnh vực như thời trang, ẩm thực, mỹ phẩm, thẩm mỹ, du lịch, giáo dục, giải trí.... Điều này khẳng định các doanh nghiệp thực sự đang “khát” nhân lực. Đặc biệt, những ứng viên có kinh nghiệm, khả năng tư duy sáng tạo luôn được các nhà tuyển dụng chọn lựa và đưa ra chế độ đãi ngộ tốt.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Content TikTok có xu hướng gia tăng nhiều năm nay

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng Content TikTok

Content TikTok đóng vai trò khá quan trọng trong các chiến dịch quảng cáo của các nhãn hàng, doanh nghiệp trên TikTok. Nhiều công ty sẵn sàng đưa ra chế độ chính sách tốt với mức lương hấp dẫn cho các nhân viên Content TikTok có kinh nghiệm và khả năng sáng tạo cao. Dưới đây là mức lương cho từng vị trí theo cấp bậc:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Content TikTok Intern 4.000.000 - 5.000.000 Nhân viên Content TikTok 8.000.000 - 12.000.000 Leader Content TikTok 12.000.000 - 25.000.000

3. Các dạng Content TikTok phổ biến hiện nay

Nhân viên Content TikTok có thể tạo ra những sản phẩm nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau có thể là giáo dục, giải trí nhưng cũng có thể để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Dưới đây là các dạng Content TikTok phổ biến:

3.1. Content TikTok dạng review sản phẩm

Content TikTok dạng review sản phẩm là sản xuất ra các video có nội dung chia sẻ những trải nghiệm hoặc những đánh giá của cá nhân với các sản phẩm như đồ dùng, hàng hóa, mỹ phẩm… Hình thức video thông thường của loại Content Tiktok này là dạng nội dung unboxing (mở hộp) và sử dụng như một người tiêu dùng thật sự, sau đó chia sẻ cảm nhận cá nhân. Đây là hình thức rất được các khách hàng có sở thích mua sắm ưa chuộng.

3.2. Content TikTok tin tức giải trí

Content TikTok tin tức giải trí là hình thức đưa ra những video có nội dung giải trí, hài hước thú vị. Những nội dung này sẽ dễ thu hút và dễ viral trên mạng xã hội nhiều hơn vì có sự xuất hiện của một số người nổi tiếng. Từ đó, khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng của công ty, doanh nghiệp cũng nhanh chóng hơn. Trong các video này, nhân viên Content TikTok tin tức giải trí sẽ lồng ghép các cách giới thiệu về mặt hàng, dịch vụ của công ty một cách khéo léo nhất.

3.3. Content TikTok thời trang

Content TikTok thời trang phù hợp cho những doanh nghiệp, công ty kinh doanh lĩnh vực thời trang và muốn tạo ra các sản phẩm nội dung sáng tạo về quần áo, kích thích khách hàng chốt đơn. Nhân viên Content TikTok sẽ là người chia sẻ những ý tưởng về thời trang độc đáo và hiệu quả, từ đó. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp có thể tăng doanh số bán hàng và thu hút nhiều người theo dõi kênh.

3.4. Content TikTok mỹ phẩm

Content TikTok mỹ phẩm là những người sáng tạo ra nội dung liên quan đến mỹ phẩm dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhân viên Content TikTok có thể giới thiệu sản phẩm mới, review sản phẩm, chia sẻ bí quyết làm đẹp, hướng dẫn cách sử dụng hay hướng dẫn trang điểm. Từ đó, các doanh nghiệp có thể đạt được hiệu quả bán hàng, chốt được nhiều đơn.

3.5. Content TikTok du lịch

Việc làm Content TikTok du lịch đang khá hot và được nhiều bạn trẻ, đặc biệt là Gen Z quan tâm. Nhân viên sẽ sáng tạo ra nội dung liên quan đến du lịch có thể là dưới dạng video hoặc hình ảnh và chia sẻ trên TikTok. Video Content TikTok du lịch sẽ có nội dung đánh giá về chuyến đi, chỗ nghỉ ngơi, quán ăn, nhà hàng ở các nơi nổi tiếng. Ngoài ra, có nhiều video nội dung du lịch bao gồm cả những việc mà bạn cần làm, có thể làm và nên làm trong kỳ nghỉ.

Có khá nhiều dạng Content TikTok phổ biến thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau

3.6. Content TikTok ẩm thực

Khi cuộc sống ngày càng đầy đủ, nhu cầu của con người không chỉ dừng lại ở ăn no mặc ấm mà là ăn ngon mặc đẹp. Giới trẻ thường tìm kiếm những quán ăn, nhà hàng, quán cafe đẹp, hot, đồ uống ngon trên mạng. Kéo theo đó, sự xuất hiện của các Content TikTok ẩm thực ngày càng nhiều. Không ít doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, quán cafe tận dụng tối đa tầm ảnh hưởng của TikTok để truyền thông cho quán của mình. Những nhân viên Content TikTok ẩm thực sẽ thực hiện các video chủ đề review về đồ ăn, thức uống hoặc những video hài hước có liên quan đến lĩnh vực này nhằm thu hút khách ghé thăm.

4. Hình thức tuyển dụng việc làm Content TikTok

Dù nhu cầu tuyển dụng việc làm Content TikTok có xu hướng tăng cao nhiều năm nay nhưng các doanh nghiệp có nhiều hình thức tuyển dụng cho vị trí này.

4.1. Tiktok Content Creator part-time

Tiktok Content Creator part-time là những người làm sáng tạo nội dung bán thời gian cho một doanh nghiệp hay một công ty nào đó. Công việc này phổ biến dành cho các bạn sinh viên học sinh hoặc những bà nội trợ. Việc làm Content TikTok bán thời gian có thể giúp những nhà sáng tạo nội dung có thể kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh rỗi. Trở thành một nhân viên Tiktok Content Creator part-time giúp học sinh sinh viên có thể tích lũy kinh nghiệm, xây dựng job3s.ai/cv-xin-viec'>CV để sau này xin việc chính thức. Đây là công việc không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm mà yêu cầu sự chăm chỉ, nhanh nhẹn của các ứng viên.

4.2. Tiktok Content Creator full-time

Tiktok Content Creator full-time là những người sáng tạo nội dung làm việc toàn thời gian thời gian đầy đủ cho một doanh nghiệp hoặc công ty tại một địa điểm làm việc cụ thể. Công việc này đòi hỏi sự cam kết về thời gian lớn hơn và không dành cho sinh viên học sinh. Các ứng viên ở vị trí Tiktok Content Creator full-time cần có kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh của công ty để đảm đương các nhiệm vụ cụ thể khi được giao.

4.3. Tiktok Content Creator remote

Tiktok Content Creator remote là những người làm sáng tạo nội dung khá tự do, làm theo dự án và không phụ thuộc về mặt thời gian hay địa điểm làm việc. Những nhà sáng tạo này được trả tiền dựa trên một công việc cụ thể nào đó theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo dự án. Công việc này khá linh hoạt về mặt thời gian và giúp cho các Tiktok Content Creator có thể làm việc với nhiều khách hàng cùng lúc miễn đáp ứng được tiêu chí của công việc và thời hạn hoàn thành.

Không ít bạn trẻ lựa chọn công việc làm Content TikTok remote

5. Khu vực tuyển dụng Content TikTok nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Content TikTok tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn do có sự tập trung của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tại đây cũng đa dạng giúp tạo cơ hội việc làm cho nhiều nhà sáng tạo nội dung.

5.1. Tuyển dụng Content TikTok TP.HCM

TP. HCM là vùng kinh tế trọng điểm, tập trung nhiều công ty, tập đoàn thời trang, mỹ phẩm có thương hiệu nên nhu cầu tuyển dụng việc làm Content TikTok khá lớn. Nhiều doanh nghiệp tại các quận như Quận 1, Quận 2, Quận 3… đầu tư cho việc tìm kiếm các nhân viên sáng tạo nội dung nhằm tiếp cận nhanh chóng với khách hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu. Nhu cầu tuyển dụng Content TikTok ở lĩnh vực giải trí, thời trang, mỹ phẩm, thẩm mỹ tại TP. HCM nhiều hơn các lĩnh vực khác. Công việc này giúp các nhà sáng tạo nội dung bỏ túi mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng Content TikTok tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế của cả nước với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư kinh doanh. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Content TikTok thuộc các lĩnh vực như thời trang, thẩm mỹ, mỹ phẩm và giải trí tại đây tăng cao vì là khu vực có nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng may mặc, mỹ phẩm thương hiệu lớn đầu tư. Các nhà sáng tạo nội dung làm việc tại Hà Nội có thu nhập dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng Content TikTok tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố kinh tế nổi bật miền Trung của Việt Nam. Không chỉ có nhu cầu tuyển dụng việc làm Content TikTok lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm, nơi đây còn tìm kiếm các nhà sáng tạo nội dung lĩnh vực du lịch, ẩm thực nhằm phát triển ngành du lịch lữ hành. Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang rất đầu tư vào lĩnh vực Content TikTok với chế độ đãi ngộ tốt, mức lương của nhân viên thường dao động từ 10.000.000 - 19.000.000 VNĐ/tháng...

5.4. Tuyển dụng Content TikTok Hải Phòng

Với lợi thế là thành phố biển, Hải Phòng tập trung phát triển các ngành sản xuất, chế biến thủy hải sản. Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân viên Content TikTok trong lĩnh vực ẩm thực, review sản phẩm tại đây nhiều hơn những khu vực khác. Nhiều doanh nghiệp chế biến sẵn sàng chi tiền cho các nhân viên sáng tạo nội dung để quảng bá sản phẩm, với mức lương dao động từ 11.000.000 - 16.000.000 VNĐ.

Một nhân viên Content TikTok giỏi là người có khả năng sáng tạo và biết nắm bắt xu hướng

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với Content TikTok

Content TikTok đang là công việc hot trên thị trường hiện nay. Nhưng, các nhà tuyển dụng luôn có những yêu cầu riêng dành cho ứng viên muốn ứng tuyển vào vị trí này.

Yêu cầu chuyên môn:

Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông…

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm Content TikTok.

Quản lý tất cả các kênh TikTok của công ty.

Lên ý tưởng, kịch bản, phối hợp với các bộ phận khác cho ra đời video có nội dung hấp dẫn, cuốn hút.

Nghiên cứu xu hướng video hiện tại để áp dụng phát triển kênh TikTok.

Phối hợp với bộ phận Marketing đưa ra chiến lược tuyên truyền cho sản phẩm.

Giám sát, phân tích và báo cáo kết quả của kênh TikTok và các sản phẩm video đã thực hiện như: Traffic, Follow, View …

Tìm kiếm và kết nối với KOLs và KOCs để tạo ra video mang lại hiệu quả cao.

Phối hợp cùng bộ phận Thiết kế và Media để sản xuất nội dung.

Chủ động quản lý công việc, báo cáo với quản lý.

Yêu cầu kỹ năng mềm:

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là lợi thế.

Có tư duy logic, khả năng sáng tạo về nội dung ở cả mặt ngôn ngữ, hình ảnh và video.

Sử dụng thành thạo các công cụ edit video cơ bản.

Kỹ năng quan sát, nắm bắt sự thay đổi của xu hướng.

Kỹ năng tổ chức: Có thể quản lý được thời gian, công việc

Khả năng tư duy hình ảnh.

Khả năng giao tiếp tốt.

7. Thách thức đối với nghề Content TikTok

Dù việc làm Content TikTok đang rất được ưu ái trên thị trường tuyển dụng hiện nay, nhưng đây cũng là ngành có nhiều thách thức. Để trở thành một nhân viên sáng tạo nội dung chuyên nghiệp vớivà có mức lương hấp dẫn, bạn phải cạnh tranh với rất nhiều người. Hơn thế, công việc này cũng yêu cầu nhiều kiến thức xã hội, thực tế cùng khả năngvới tư duy sáng tạo. Dưới đây là những khó khăn của công việc làm Content TikTok:

Nội dung video không thu hút người xem

Video không hút người xem là tình trạng xảy ra khá phổ biến với các Content TikTok mới vào nghề. Nhiều bạn trẻ cho rằng sở dĩ video không tăng view vì bản thân chưa hiểu thuật toán của nền tảng, đăng video không đúng thời điểm. Thực tế, vấn đề cốt lõi nằm ở phía nội dung không phù hợp với tệp khách hàng mà thương hiệu muốn nhắm tới.

Để tạo ra những video hút người xem, nhân viên Content TikTok cần sáng tạo nội dung không chỉ xoay quanh sản phẩm mà cần chú ý đến insight của khách hàng vì người xem luôn chú ý đến những nội dung gần gũi với cuộc sống của bản thân.

Người xem không có nhiều tương tác với video

Những video không phù hợp với sự quan tâm của khách hàng sẽ không có nhiều tương tác như những video khác. Chú ý đến chân dung, hành vi cụ thể của người xem, bạn mới có thể tạo ra những video hút sự chú ý và tăng tương tác đáng kể.

Ngoài ra, đăng video sai thời điểm cũng khiến cho các video tương tác kém. Do đó, các nhân viên Content TikTok cần nghiên cứu khung giờ tương tác của người xem bằng cách theo dõi hành vi trên thống kê của nền tảng để đưa ra thời gian hợp lý khi đăng tải.

Lượt view kém

Một nhân viên Content TikTok có thể gặp tình trạng video đăng tải không có người xem hoặc lượt view kém. Nguyên nhân có thể vì nội dung của bạn không thể cạnh tranh với những đối thủ cùng lĩnh vực. Nếu không có sự mới mẻ, độc đáo, chỉ sản xuất nội dung ở mức đại trà, số lượng truy cập video của bạn sẽ ngày càng ít.

Nếu thực hiện các video trên TikTok, bạn cần quan tâm đến thiết kế, âm thanh, hình ảnh và nội dung ngắn gọn. Ngoài ra, nội dung liên tục và nhất quán cũng khiến các video TikTok dễ gây thiện cảm với người xem.

Thiếu ý tưởng sáng tạo

Khó khăn lớn nhất với các nhân viên Content TikTok chính là việc bí ý tưởng. Một người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung nhưng lại mất đi khả năng sáng tạo sẽ rất khó để duy trì công việc này. Để cải thiện tình hình, bạn cần phóng thích tinh thần, thư giãn và nghỉ ngơi để tái tạo lại năng lượng. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng nếu bị áp lực về mặt thời gian và thời hạn tạo ra sản phẩm, các nhân viên Content TikTok sẽ không thể mở rộng được tư duy sáng tạo.

Mất số lượt người theo dõi

Các nhân viên Content TikTok mới vào nghề có thể gặp phải thách thức số lượng người theo dõi giảm. Hầu hết người dùng sẽ hủy theo dõi các thương hiệu, cá nhân nếu thấy video họ theo dõi hiển thị quá nhiều và không liên quan đến mình. Bạn cần xây dựng lại chiến lược và vạch rõ con đường đi phù hợp để không gây mất thiện cảm với người xem.

Nhìn chung, trở thành một nhân viên Content TikTok là công việc khá lý tưởng vài năm nay vì không chỉ mang lại thu nhập cao còn giúp ứng viên học hỏi, trải nghiệm được nhiều thứ mới trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Việc làm Content TikTok là cơ hội tốt cho nhiều sinh viên học sinh dù đang ngồi trên ghế nhà trường và có mong muốn tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Đối với các bạn sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông, Marketing, trở thành một nhân viên sáng tạo nội dung TikTok cũng là sự lựa chọn khá tốt.