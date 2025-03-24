Tuyển Content TikTok Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Nghiên cứu và viết bài theo chủ đề được giao về thị trường BĐS (tin tức, chính sách, xu hướng, phân tích...)

Sáng tạo nội dung hấp dẫn, phù hợp với từng kênh

Biên tập, chỉnh sửa bài viết theo feedback của team

Đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết bài về BĐS hoặc lĩnh vực tài chính, kinh tế là một lợi thế

Khả năng viết tốt, chính xác, có tư duy tổng hợp thông tin và phân tích

Hiểu biết về thuật toán Tiktok, kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm chủ đề, thông tin nhanh nhạy.

Chủ động, trách nhiệm và cam kết deadline.

Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt, không yêu cầu lên văn phòng

Được học hỏi và tự do phát triển sáng tạo nội dung không giới hạn.

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên người trẻ dám nghĩ dám làm.

Hỗ trợ lương từ: 3.000.000 - 5.000.0000đ/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin