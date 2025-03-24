Tuyển Content TikTok Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content TikTok Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Nghiên cứu và viết bài theo chủ đề được giao về thị trường BĐS (tin tức, chính sách, xu hướng, phân tích...)
Sáng tạo nội dung hấp dẫn, phù hợp với từng kênh
Biên tập, chỉnh sửa bài viết theo feedback của team
Đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm viết bài về BĐS hoặc lĩnh vực tài chính, kinh tế là một lợi thế
Khả năng viết tốt, chính xác, có tư duy tổng hợp thông tin và phân tích
Hiểu biết về thuật toán Tiktok, kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm chủ đề, thông tin nhanh nhạy.
Chủ động, trách nhiệm và cam kết deadline.
Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh hoạt, không yêu cầu lên văn phòng
Được học hỏi và tự do phát triển sáng tạo nội dung không giới hạn.
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên người trẻ dám nghĩ dám làm.
Hỗ trợ lương từ: 3.000.000 - 5.000.0000đ/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
