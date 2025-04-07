Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 33 Lô TT03, Ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Sáng tạo nội dung nền tảng Tiktok.

Lên hình trong video, không ngại diễn xuất.

Có khả năng nắm bắt xu hướng và đề xuất ý tưởng tốt.

Phối hợp với team để quay dựng và hoàn thiện video

Hỗ trợ phát triển nội dung cho các chiến dịch truyền thông và quảng cáo.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ

Có laptop cá nhân;

Ưu tiên các ứng viên sinh năm: 2002 - 2006;

Có tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, chủ động và cẩn thận trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm video TikTok hoặc đã từng làm content cho các nền tảng mạng xã hội. (ngành hàng hóa mỹ phẩm là một lợi thế)

Ham học hỏi, cập nhật kiến thức.

Có sử dụng các mạng xã hội Facebook/ Instagram/ Tiktok.

Đam mê sáng tạo làm nội dung, đặc biệt là trên nền tảng TikTok.

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập sinh: 3.000.000 - 4.000.000

Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở

Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc.

Hỗ trợ đóng mộc thực tập.

Cơ hội học hỏi về marketing trực tuyến, đặc biệt là trên nền tảng TikTok.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập nếu kết quả tốt.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.

Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty

Không gian làm việc thoải mái, năng động, trà bánh miễn phí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

