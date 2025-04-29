Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content TikTok Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
- Hà Nội: TN Bea Sky, đường Phạm Tu, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Định hướng, lập kế hoạch và triển khai nội dung kênh các kênh Tiktok, FB thương hiệu của công ty theo tuần/tháng/quý/năm.
Nghiên cứu insight khách hàng, nghiên cứu xu hướng nội dung thịnh hành để lên kế hoạch phát triển thương hiệu.
Lên ý tưởng, kịch bản và tìm kiếm diễn viên, nguồn video phù hợp để triển khai theo kế hoạch.
Phối hợp cùng team media, tham gia vào quá trình tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất các video giới thiệu sản phẩm, chạy quảng cáo, video sitcom, TVC,...
Phối hợp với team ADS đo lường hiệu quả các sp truyền thông.
Trực tiếp làm việc, đàm phán với KOC/KOL theo phân công của Leader
Báo cáo kết quả công việc theo định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các yêu cầu khác theo chỉ đạo của quản lí trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên từng sáng tạo nội dung làm đẹp, mỹ phẩm
Nắm bắt trend, cập nhật xu hướng, nhanh nhạy
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00 ( nghỉ trưa 12h00 -13h00).
Được tham gia team building, đào tạo, du lịch hàng năm cùng công ty
Được xét điều chỉnh lương 2 lần/năm, hoặc theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
