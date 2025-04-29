Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TN Bea Sky, đường Phạm Tu, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Định hướng, lập kế hoạch và triển khai nội dung kênh các kênh Tiktok, FB thương hiệu của công ty theo tuần/tháng/quý/năm.

Nghiên cứu insight khách hàng, nghiên cứu xu hướng nội dung thịnh hành để lên kế hoạch phát triển thương hiệu.

Lên ý tưởng, kịch bản và tìm kiếm diễn viên, nguồn video phù hợp để triển khai theo kế hoạch.

Phối hợp cùng team media, tham gia vào quá trình tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất các video giới thiệu sản phẩm, chạy quảng cáo, video sitcom, TVC,...

Phối hợp với team ADS đo lường hiệu quả các sp truyền thông.

Trực tiếp làm việc, đàm phán với KOC/KOL theo phân công của Leader

Báo cáo kết quả công việc theo định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện các yêu cầu khác theo chỉ đạo của quản lí trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm xây kênh Tiktok, FB thương hiệu sản phẩm hoặc kinh nghiệm lên kịch bản video chạy ads

Ưu tiên từng sáng tạo nội dung làm đẹp, mỹ phẩm

Nắm bắt trend, cập nhật xu hướng, nhanh nhạy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: LCB 8 - 15 triệu/tháng + Thưởng hiệu quả công việc

Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00 ( nghỉ trưa 12h00 -13h00).

Được tham gia team building, đào tạo, du lịch hàng năm cùng công ty

Được xét điều chỉnh lương 2 lần/năm, hoặc theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin