Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI

Content TikTok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content TikTok Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: B6/18 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, kịch bản, tạo video để quảng bá thương hiệu và bán hàng. Phát triển bán hàng tạo doanh thu và lợi nhuận.
Nghiên cứu sản phẩm và đối tượng khách hàng để xây dựng và phát triển kênh.
Phụ trách quản lý kênh Tiktok, làm gương mặt đại diện của nhãn hàng.
Lên kế hoạch, trực tiếp triển khai livestream bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu suất làm việc, video viral.
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc.
Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ.
Tham gia Teambuiding, Teamwork, sinh nhật, du lịch ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI

CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17/66/35A Liên Khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

