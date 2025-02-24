Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B6/18 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, kịch bản, tạo video để quảng bá thương hiệu và bán hàng. Phát triển bán hàng tạo doanh thu và lợi nhuận.

Nghiên cứu sản phẩm và đối tượng khách hàng để xây dựng và phát triển kênh.

Phụ trách quản lý kênh Tiktok, làm gương mặt đại diện của nhãn hàng.

Lên kế hoạch, trực tiếp triển khai livestream bán hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu suất làm việc, video viral.

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc.

Thường xuyên được đào tạo chuyên môn, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ.

Tham gia Teambuiding, Teamwork, sinh nhật, du lịch ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI

