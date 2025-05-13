Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS

Content TikTok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content TikTok Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS

Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 5, Tòa nhà P&T Building, Số 27

- 29 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

- Tiếp nhận sản phẩm từ phòng marketing, lên kế hoạch triển khai quảng cáo sản phẩm( các vấn đề xung quanh việc hướng dẫn sử dụng, giải đáp, video khai thác công năng của sản phẩm,..)
- Xây dựng kịch bản phù hợp thị hiếu của thị trường, update trend để video thêm phần sáng tạo
- Làm việc với mẫu, duyệt kịch bản, edit video hậu trường
- Tự quay/ chụp và edit thêm để có thêm tư liệu
- Đăng video và quản lý kênh và đo lường hiệu quả của video trên các nền tảng.
- Seeding trên các group FB, tiktok để tăng hiệu quả chuyển đổi (CTY cung cấp Acc Clone).

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng về edit video, không ngại xuất hiện
- Có tư duy về Content MKT
- Ứng viên có năng sáng tạo cao, yêu thích sáng tạo, viết lách, tạo mảng miếng, có góc nhìn nghệ thuật
- Trách nhiệm, yêu nghề.
- Biết lắng nghe và làm video theo yêu cầu phòng mkt.
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng nghiệp: Trẻ trung, vui vẻ hòa đồng.
Thời gian làm việc thoải mái 8h30-17h. Thứ 7( tuần thứ 2 của tháng) làm online
Môi trường năng động, được thoả sức sáng tạo, có điều kiện được tự thực hành, kĩ năng phát triển nhanh sau 1 thời gian ngắn.
Lương: 7-13 triệu/ tháng + Phụ cấp gửi xe
Thử việc 1 tháng: 85% lương
Thưởng Tháng 13 & BHXH trợ cấp đầy đủ theo quy định nhà nước.
Nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 27-29 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

