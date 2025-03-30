Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Cầu Diễn - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phát triển và quản lý kênh TikTok của công ty.

Sưu tầm, tìm kiếm và sáng tạo nội dung phù hợp với định hướng phát triển kênh

Phối hợp với chuyên viên quay dựng để thực hiện các nội dung kênh

Theo dõi, phân tích số liệu tương tác trên các video và đưa ra đề xuất cải thiện.

Lên kế hoạch nội dung phát triển kênh hàng tuần/ tháng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 20-30 tuổi

Có kinh nghiệm phát triển kênh TikTok, sáng tạo nội dung.

Sáng tạo, nắm bắt nhanh nhạy các xu hướng thịnh hành trên TikTok và mạng xã hội.

Khả năng làm việc độc lập và chủ động tìm kiếm ý tưởng mới.

Hiểu biết về thị trường thời trang và đối tượng khách hàng mục tiêu.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ

Nghỉ phép năm: 12 ngày làm việc/năm và các chế độ nghỉ phép/nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam.

Thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Đóng BHXH theo quy định

Thời gian làm việc: Thứ 2 -Thứ 7, 8h\' -17h30\' (Thứ 7 nghỉ sớm từ 16h30)

Đầy đủ chế độ phúc lợi: Ngày lễ-Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi…; chế độ đãi ngộ: ăn trưa, đi lại, du lịch……..

Có module và cơ chế làm việc rõ ràng được support từ hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

