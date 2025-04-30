Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content TikTok Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
- Hồ Chí Minh: 5A, Đường số 3, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung video ngắn về lĩnh vực nội thất, vlxd, hàng tiêu dùng trên kênh tiktok
Viết kịch bản video theo trend, viral, đảm bảo thu hút người xem ngay từ giây đầu tiên.
Phối hợp với team quay, dựng video để triển khai công việc
Theo dõi xu hướng TikTok, Instagram, YouTube để cập nhật nội dung mới, sáng tạo phù hợp với thị hiếu người xem.
Đề xuất các chiến dịch content viral để tăng tương tác và bán hàng.
Làm nội dung đa dạng ngành hàng, bắt trend và đổi mới thường xuyên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm content, xây kênh tiktok
Biết cập nhật và bắt trend nhanh, sáng tạo nội dung phù hợp với xu hướng.
Biết cách viết kịch bản ngắn gọn, hấp dẫn, thu hút người xem ngay từ 3s đầu tiên.
Hiểu về thuật toán TikTok, YouTube Shorts, Reels, biết cách tối ưu video để dễ viral.
Ưu tiên có khả năng diễn xuất cơ bản hoặc làm việc với KOL/KOC để tạo nội dung hấp dẫn.
Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
12.000.000 - 15.000.000
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.
Cung cấp máy tính làm việc.
Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định.
Trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp.
Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
