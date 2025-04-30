Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5A, Đường số 3, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung video ngắn về lĩnh vực nội thất, vlxd, hàng tiêu dùng trên kênh tiktok

Viết kịch bản video theo trend, viral, đảm bảo thu hút người xem ngay từ giây đầu tiên.

Phối hợp với team quay, dựng video để triển khai công việc

Theo dõi xu hướng TikTok, Instagram, YouTube để cập nhật nội dung mới, sáng tạo phù hợp với thị hiếu người xem.

Đề xuất các chiến dịch content viral để tăng tương tác và bán hàng.

Làm nội dung đa dạng ngành hàng, bắt trend và đổi mới thường xuyên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên (Ưu tiên: Marketing, Báo chí, Truyền thông...)

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm content, xây kênh tiktok

Biết cập nhật và bắt trend nhanh, sáng tạo nội dung phù hợp với xu hướng.

Biết cách viết kịch bản ngắn gọn, hấp dẫn, thu hút người xem ngay từ 3s đầu tiên.

Hiểu về thuật toán TikTok, YouTube Shorts, Reels, biết cách tối ưu video để dễ viral.

Ưu tiên có khả năng diễn xuất cơ bản hoặc làm việc với KOL/KOC để tạo nội dung hấp dẫn.

Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

Cung cấp máy tính làm việc.

Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định.

Trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp.

Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

