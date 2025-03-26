Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Content TikTok

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch nội dung theo tuần/ tháng/ Quý phát triển kênh TikTok của công ty
Sáng tạo nội dung, đưa ra ý tưởng concept, kịch bản quay video Tiktok/Reels, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok/Reel (Team có Editor, Graphic, Tiktok Ads)
Phối hợp diễn xuất trực tiếp trong một số video theo nội dung đã định hướng
Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 1995 - 2001
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong mảng lên video Tiktok, edit video
Biết sáng tạo nội dung truyền thông, nhiều ý tưởng.
Tư duy truyền thông nhanh nhạy, bắt trend tốt.
Hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video
Hoàn thành công viêc̣ với tiêu chuẩn cao về thời gian, chất lượng, hiêụ quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Đối với ứng viên Junior: Kinh nghiệm từ 1 - 2 năm trở lên: Range lương 10.000.000 - 12.000.000VND/tháng
Đối với ứng viên Senior kinh nghiệm từ 3 - 5 năm kinh nghiệm: Range lương 13.000.000 - 15.000.000VND/tháng
Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng, thưởng tháng lương thứ 13,14,15 dựa vào hiệu quả công việc.
Gói chính sách đào tạo bên ngoài, đào tạo nội bộ: BLĐ trực tiếp đào tạo và thuê giảng viên ngoài về đào tạo
Xét điều chỉnh lương điṇh kỳ 6 tháng/lần
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia và thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)
Thời gian làm việc : Từ thứ 2 – thứ 7 (Thứ 7 không chấm công check out, được về sớm tùy sắp xếp công việc và việc cá nhân, tính lương full ngày)
Từ 08:00 – 17:30, nghỉ trưa từ 12:00 – 13:30
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, nghỉ phép 12 ngày/năm... theo quy định của nhà nước.
Tham gia sự kiện của công ty: Sinh nhật, hiếu, hỉ, tôn vinh, teambuilding, du lịch năm, kick-off...
Có ưu đãi khi mua sản phẩm của Công ty
Được sử dụng các tiện nghi: Tủ lạnh, lò vi sóng, cây nước ngọt free

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

