Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 , ngõ 12 Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Lên ý tưởng bài viết, truyền thông sản phẩm công ty và thương hiệu

Quản lý fanpage, đăng bài lên các trang mạng xã hội,

Lên ý tưởng kịch bản video, content bài viết, sáng tạo nội dung video TikTok theo trend, viral

Các công việc liên quan đến marketing và truyền thông.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Gen Z, năng động, sáng tạo, ý tưởng độc lạ, bắt trend

Ngoan, nhiệt tình, yêu thích công việc

Tâm huyết và có mong muốn gắn bó với công ty

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng content tiktok

Biết quay dựng là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-11 triệu đồng/tháng ( theo kinh nghiệm)+ Thưởng tháng (nếu có)

Thử việc tối đa 1 tháng.

Thưởng định kỳ, lễ tết, tháng lương thứ 13 + thưởng thâm niên

Review lương theo chế độ 1 năm 1 lần và thâm niên

Chế độ vinh danh, tổng kết kỳ 6 tháng dành cho CBCNV Tập Đoàn để vinh danh những cống hiến, những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỉ...

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước. Đóng BHXH sau tháng thử việc.

Chế độ 1/6, trung thu.. cho con CBCNV

Hưởng các chế độ ưu đãi khác: Thăm quan nghỉ mát mỗi năm 1 đến 2 lần, sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm, team building...

Công ty tài trợ thể thao cho CBCNV: đá bóng, cầu lông,...

Công ty cung cấp thiết bị làm việc; trái cây phục vụ mỗi 4h chiều; có pantry trà, cà phê miễn phí; chiều thứ 7 sinh hoạt trà sữa, ăn uống miễn phí,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG

