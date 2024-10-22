Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa CT3 - 2. KDT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Xây dựng thương hiệu cá nhân cho KOC Trực tiếp quản lý kênh Tiktok và fanpage của KOC Lên ý tưởng nội dung và kịch bản cho video marketing trên kênh Nghiên cứu đối thủ và biết cách bắt trends phù hợp với nội dung kênh Phối hợp với team media và design để quay và sản xuất video Chịu trách nhiệm và đánh giá hiệu quả nội dung trên các kênh mạng xã hội

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm content tiktok tối thiểu 6 tháng và đạt được thành quả nhất định Hiểu biết về thuật toán của nền tảng Ưu tiên ứng viên có yêu thích tìm hiểu về phong thuỷ và tâm linh Sáng tạo, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc Trách nhiệm với công việc, cẩn thận, nhiệt tình, có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 – 10 triệu (deal trong buổi phỏng vấn) Phụ cấp gửi xe Được rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, làm dự án thực tế trong môi trường chuyên nghiệp Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động với các ý tưởng, dự án mới Tham gia chương trình teambuilding định kỳ cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI

