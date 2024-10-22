Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content TikTok Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI
- Hà Nội: tòa CT3
- 2. KDT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Xây dựng thương hiệu cá nhân cho KOC
Trực tiếp quản lý kênh Tiktok và fanpage của KOC
Lên ý tưởng nội dung và kịch bản cho video marketing trên kênh
Nghiên cứu đối thủ và biết cách bắt trends phù hợp với nội dung kênh
Phối hợp với team media và design để quay và sản xuất video
Chịu trách nhiệm và đánh giá hiệu quả nội dung trên các kênh mạng xã hội
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm content tiktok tối thiểu 6 tháng và đạt được thành quả nhất định
Hiểu biết về thuật toán của nền tảng
Ưu tiên ứng viên có yêu thích tìm hiểu về phong thuỷ và tâm linh
Sáng tạo, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc
Trách nhiệm với công việc, cẩn thận, nhiệt tình, có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7 – 10 triệu (deal trong buổi phỏng vấn)
Phụ cấp gửi xe
Được rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, làm dự án thực tế trong môi trường chuyên nghiệp
Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động với các ý tưởng, dự án mới
Tham gia chương trình teambuilding định kỳ cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
