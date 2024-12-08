Tuyển Content TikTok Công ty TNHH BigBic làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Tuyển Content TikTok Công ty TNHH BigBic làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Công ty TNHH BigBic
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công ty TNHH BigBic

Content TikTok

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content TikTok Tại Công ty TNHH BigBic

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lotus 5, Khu đô thị chức năng Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

+ Nghiên cứu thị trường US-UK trên các nền tảng như Facebook, TikTok để tìm hiểu sở thích và nhu cầu của khách hàng.
+ Sáng tạo, biên soạn nội dung, ý tưởng và cùng team Media sản xuất video quảng cáo và giới thiệu sản phẩm (POD) hướng tới thị trường TikTok ở US-UK.
+ Quản lý kênh tiktok shop của team

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Yêu thích việc sáng tạo nội dung, có gu thẩm mỹ
+ Biết dùng capcut hoặc một vài phần mềm edit video là một lợi thế
+ Tiếng Anh đọc hiểu khá

Tại Công ty TNHH BigBic Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:
+ Thử việc: 20k/1h (Thử việc từ 3 - 7 ngày)
+ Chính thức: 25k/1h
- Quyền lợi:
+ Công ty hỗ trợ đầy đủ máy tính, thiết bị phục vụ cho công việc
+ Được đào tạo, hướng dẫn công việc chi tiết
+ Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, ngành nghề xu hướng hiện nay
+ Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật Lao động
+ Thưởng nóng dựa trên hiệu quả công việc.
+ Hỗ trợ con dấu (nếu cần) cho các bạn sinh viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BigBic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BigBic

Công ty TNHH BigBic

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Toà S3 Vinhomes Skylakes Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-tiktok-thu-nhap-3-6-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job266469
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Tuyển Content TikTok Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Hạn nộp: 28/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Content TikTok Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 17/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Tuyển Content TikTok Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Hạn nộp: 28/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Content TikTok Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 17/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content TikTok Công ty TNHH truyền thông KSS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH truyền thông KSS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TEELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TEELA
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH STOPIREX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH STOPIREX VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN GWM - THÀNH AN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GWM - THÀNH AN VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SHINY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SHINY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content TikTok Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HƯƠNG
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SHINY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SHINY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content TikTok Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần Memon
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH HALOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV
8 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ FTV
8 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content TikTok Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY MB
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content TikTok Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm