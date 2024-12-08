Tuyển Content TikTok Công ty TNHH BigBic làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lotus 5, Khu đô thị chức năng Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

+ Nghiên cứu thị trường US-UK trên các nền tảng như Facebook, TikTok để tìm hiểu sở thích và nhu cầu của khách hàng.

+ Sáng tạo, biên soạn nội dung, ý tưởng và cùng team Media sản xuất video quảng cáo và giới thiệu sản phẩm (POD) hướng tới thị trường TikTok ở US-UK.

+ Quản lý kênh tiktok shop của team

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Yêu thích việc sáng tạo nội dung, có gu thẩm mỹ

+ Biết dùng capcut hoặc một vài phần mềm edit video là một lợi thế

+ Tiếng Anh đọc hiểu khá

Tại Công ty TNHH BigBic Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:

+ Thử việc: 20k/1h (Thử việc từ 3 - 7 ngày)

+ Chính thức: 25k/1h

- Quyền lợi:

+ Công ty hỗ trợ đầy đủ máy tính, thiết bị phục vụ cho công việc

+ Được đào tạo, hướng dẫn công việc chi tiết

+ Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, ngành nghề xu hướng hiện nay

+ Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật Lao động

+ Thưởng nóng dựa trên hiệu quả công việc.

+ Hỗ trợ con dấu (nếu cần) cho các bạn sinh viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BigBic

