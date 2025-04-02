Tuyển Content TikTok Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content TikTok Tại Công ty cổ phần Memon
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 17 ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Sáng tạo short video, hình ảnh thu hút theo trend, lan tỏa thương hiệu gấu bông Memon.
Sáng tạo short video
Lên ý tưởng, quay, dựng và tối ưu nội dung, giúp video đạt triệu view.
Lên ý tưởng, quay, dựng và tối ưu nội dung
Cập nhật xu hướng, brainstorm với team Marketing, đảm bảo nội dung luôn mới lạ và hấp dẫn.
Cập nhật xu hướng, brainstorm với team Marketing
Theo dõi hiệu suất, điều chỉnh chiến lược để đạt lượt xem và tương tác cao nhất.
Theo dõi hiệu suất
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không cần nhiều kinh nghiệm, chỉ cần ham học hỏi – Memon sẽ đào tạo để bạn lên trình!
Không cần nhiều kinh nghiệm
ham học hỏi
Tích cực, lạc quan – vì đây là môi trường sáng tạo, vui vẻ là điều quan trọng.
Tích cực, lạc quan
Sáng tạo, nhìn cuộc sống theo nhiều góc độ khác nhau.
Sáng tạo,
Chăm chỉ, kiên trì
Không cần nhiều kinh nghiệm
ham học hỏi
Tích cực, lạc quan – vì đây là môi trường sáng tạo, vui vẻ là điều quan trọng.
Tích cực, lạc quan
Sáng tạo, nhìn cuộc sống theo nhiều góc độ khác nhau.
Sáng tạo,
Chăm chỉ, kiên trì
Tại Công ty cổ phần Memon Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, đầy thử thách và cơ hội phát triển bản thân.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. (9-12tr tùy năng lực)
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác.
Làm trong ngành hot, nội dung dễ viral
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. (9-12tr tùy năng lực)
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác.
Làm trong ngành hot, nội dung dễ viral
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Memon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI