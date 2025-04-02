Tuyển Content TikTok Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Sáng tạo short video, hình ảnh thu hút theo trend, lan tỏa thương hiệu gấu bông Memon.

Lên ý tưởng, quay, dựng và tối ưu nội dung, giúp video đạt triệu view.

Cập nhật xu hướng, brainstorm với team Marketing, đảm bảo nội dung luôn mới lạ và hấp dẫn.

Theo dõi hiệu suất, điều chỉnh chiến lược để đạt lượt xem và tương tác cao nhất.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không cần nhiều kinh nghiệm, chỉ cần ham học hỏi – Memon sẽ đào tạo để bạn lên trình!

Tích cực, lạc quan – vì đây là môi trường sáng tạo, vui vẻ là điều quan trọng.

Sáng tạo, nhìn cuộc sống theo nhiều góc độ khác nhau.

Tại Công ty cổ phần Memon Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, đầy thử thách và cơ hội phát triển bản thân.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. (9-12tr tùy năng lực)

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác.

Làm trong ngành hot, nội dung dễ viral

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Memon

