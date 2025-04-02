Tuyển Content TikTok Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Content TikTok Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty cổ phần Memon
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công ty cổ phần Memon

Content TikTok

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content TikTok Tại Công ty cổ phần Memon

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17 ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Sáng tạo short video, hình ảnh thu hút theo trend, lan tỏa thương hiệu gấu bông Memon.
Sáng tạo short video
Lên ý tưởng, quay, dựng và tối ưu nội dung, giúp video đạt triệu view.
Lên ý tưởng, quay, dựng và tối ưu nội dung
Cập nhật xu hướng, brainstorm với team Marketing, đảm bảo nội dung luôn mới lạ và hấp dẫn.
Cập nhật xu hướng, brainstorm với team Marketing
Theo dõi hiệu suất, điều chỉnh chiến lược để đạt lượt xem và tương tác cao nhất.
Theo dõi hiệu suất

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không cần nhiều kinh nghiệm, chỉ cần ham học hỏi – Memon sẽ đào tạo để bạn lên trình!
Không cần nhiều kinh nghiệm
ham học hỏi
Tích cực, lạc quan – vì đây là môi trường sáng tạo, vui vẻ là điều quan trọng.
Tích cực, lạc quan
Sáng tạo, nhìn cuộc sống theo nhiều góc độ khác nhau.
Sáng tạo,
Chăm chỉ, kiên trì

Tại Công ty cổ phần Memon Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, đầy thử thách và cơ hội phát triển bản thân.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. (9-12tr tùy năng lực)
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác.
Làm trong ngành hot, nội dung dễ viral

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Memon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Memon

Công ty cổ phần Memon

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 17 ngõ 23 Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

