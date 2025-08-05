Tuyển Content TikTok CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Đại Mỗ (Cách Ngã Tư Vạn Phúc 100m), Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content TikTok Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch xây dựng kênh Tiktok: ý tưởng, kịch bản, tần suất.

Bắt trend, cập nhật xu hướng mới trên TikTok, tạo ra các video phù hợp với thị hiếu của người dùng.

Thực hiện sản xuất video, quay dựng, chỉnh sửa video phù hợp với thị hiếu và xu hướng trên Tiktok.

Theo dõi, phân tích hiệu quả của các video đã đăng tải, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa nội dung.

Tham gia vào các chiến dịch Marketing trên TikTok, hỗ trợ các hoạt động truyền thông của công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm đam mê với TikTok, am hiểu các xu hướng, thuật toán của nền tảng này.

Nắm vững các kỹ năng cơ bản lê kịch bản, sản xuất video: quay phim, dựng phim, chỉnh sửa video.

Có khả năng sáng tạo nội dung, viết kịch bản, diễn xuất trước ống kính.

Tư duy nhạy bén, nắm bắt nhanh các xu hướng, yêu thích công việc sáng tạo nội dung, có khả năng bắt trends Tik Tok nhanh, hiệu quả.

Có gu thẩm mỹ về hình ảnh, sáng tạo

Nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành thể thao là 1 lợi thế lớn.

Có laptop cá nhân ( có hỗ trợ chi phí )

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin