Công việc Customer Experience

-

Có 25 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Customer Experience Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 14.5 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Customer Experience Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Tuyển Customer Experience Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Hạn nộp: 12/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI
Tuyển Customer Experience CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THÁP TRUNG TÂM HÀ NỘI
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Tuyển Customer Experience Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Customer Experience Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Customer Experience CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Tuyển Customer Experience Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu
Tuyển Customer Experience CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Customer Experience Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Esoft Vietnam
Tuyển Customer Experience Công ty TNHH Esoft Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Esoft Vietnam
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG
Tuyển Customer Experience CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CPM VIỆT NAM
Tuyển Customer Experience CÔNG TY CỔ PHẦN CPM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CPM VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine
Tuyển Customer Experience Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT VN
Tuyển Customer Experience CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT VN
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Tuyển Customer Experience NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Tuyển Customer Experience Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Customer Experience CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vulcan Labs
Tuyển Customer Experience Công ty Cổ phần Vulcan Labs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Vulcan Labs
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vulcan Labs
Tuyển Customer Experience Công ty Cổ phần Vulcan Labs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Vulcan Labs
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet
Tuyển Customer Experience Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet
Hạn nộp: 29/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Customer Experience Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 07/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm SAPP Academy
Tuyển Customer Experience SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 115 Triệu
SAPP Academy
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 115 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO
Tuyển Customer Experience CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng Customer Experience mang đến cơ hội hấp dẫn với mức lương dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô công ty và kinh nghiệm của ứng viên. Ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian để đáp ứng yêu cầu công việc và phát triển bền vững trong lĩnh vực này.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Customer Experience

Customer Experience hay còn gọi là trải nghiệm khách hàng có vai trò giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng thông qua việc cải thiện cảm nhận và sự hài lòng của họ trong suốt hành trình tương tác. Từ giai đoạn tiếp xúc đầu tiên cho đến hỗ trợ sau mua hàng, tất cả đều nằm trong phạm vi công việc của Customer Experience.

Nhu cầu tuyển dụng Customer Experience tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ khi nhiều doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng của việc tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng để nâng cao lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng bền vững.

Theo nghiên cứu từ Super Office đã chỉ ra rằng việc đầu tư vào trải nghiệm khách hàng không chỉ giúp cải thiện tỷ lệ giữ chân lên đến 33% mà còn tăng mức độ hài lòng của khách hàng thêm 32%. Đây chính là cơ hội lớn cho những ai đang tìm kiếm vị trí tuyển dụng Customer Experience trong thời đại số hóa.

Nhà tuyển dụng Customer Experience thường yêu cầu ứng viên phân tích dữ liệu khách hàng, tối ưu hóa các điểm chạm trong hành trình, giải quyết vấn đề phát sinh và nâng cao mức độ hài lòng. Vai trò này không chỉ đóng góp vào việc duy trì hình ảnh thương hiệu mà còn giúp tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua bán chéo và bán thêm.

Nhu cầu tuyển dụng Customer Experience được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ tăng trong tương lai
Nhu cầu tuyển dụng Customer Experience được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ tăng trong tương lai

2. Mức lương trung bình của việc làm Customer Experience

Thu nhập trung bình cho việc làm Customer Experience tại Việt Nam phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc, kỹ năng chuyên môn và quy mô doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức lương cho vị trí này thường dao động từ 5.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, với sự khác biệt rõ rệt giữa các cấp độ kinh nghiệm như sau:

Việc làm Customer Experience

Mức lương trung bình (VNĐ/tháng)

Customer Experience

(chưa có kinh nghiệm)

5.000.000 - 8.000.000

Customer Experience

(1 - 3 năm kinh nghiệm)

8.000.000 - 15.000.000

Customer Experience

(3 - 5 kinh nghiệm)

15.000.000 - 25.000.000

Mức lương thực tế có thể chênh lệch tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, chính sách lương thưởng và yêu cầu cụ thể trong từng tin tuyển dụng Customer Experience. Điều này tạo cơ hội lớn cho những ứng viên có kỹ năng nổi trội và kinh nghiệm đa dạng, giúp họ đạt được mức thu nhập cao hơn trong ngành nghề đầy tiềm năng này.

3. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Customer Experience

Nhà tuyển dụng Customer Experience thường tập trung vào việc cải thiện và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc với doanh nghiệp. Dưới đây là các nhiệm vụ cụ thể mà nhân viên Customer Experience thường đảm nhận:

  • Tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của khách hàng: Lắng nghe, đồng cảm và giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến sản phẩm/dịch vụ, đảm bảo sự hài lòng và duy trì lòng tin của khách hàng.

  • Xây dựng mối quan hệ với khách hàng: Tạo sự gắn kết bền vững thông qua các trải nghiệm tích cực, giúp nâng cao lòng trung thành và sự hài lòng của khách hàng.

  • Xây dựng, thiết kế, cải tiến quy trình: Nghiên cứu và đề xuất các quy trình hiệu quả nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc.

  • Thu thập, đo lường, đánh giá các tiêu chuẩn trải nghiệm khách hàng: Phân tích các dữ liệu và tiêu chuẩn trên các điểm chạm để đưa ra những cải tiến cần thiết.

  • Báo cáo và đề xuất: Tổng hợp thông tin, đề xuất các chính sách hoặc hành động cụ thể giúp cải thiện chất lượng dịch vụ và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

Các nhiệm vụ này không chỉ giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng mà còn tạo dựng lợi thế cạnh tranh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững trên thị trường.

Giải quyết khiếu nại của khách hàng là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong tuyển dụng Customer Experience
Giải quyết khiếu nại của khách hàng là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong tuyển dụng Customer Experience

4. Yêu cầu đối với việc làm Customer Experience

Theo thống kế từ nhiều tin tuyển dụng Customer Experience, ứng viên cần trang bị một số kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm sau đây nhằm đảm bảo cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

  • Kỹ năng giao tiếp: Là yếu tố quan trọng, giúp nhân viên hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu. Giao tiếp hiệu quả là yếu tố cốt lõi giúp nhân viên xử lý khiếu nại một cách linh hoạt và tế nhị.

  • Kỹ năng lắng nghe: Lắng nghe là chìa khóa để thấu hiểu mong muốn và vấn đề của khách hàng, từ đó cung cấp giải pháp phù hợp, tạo sự hài lòng và xây dựng mối quan hệ lâu dài.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Nhân viên cần khả năng xử lý linh hoạt các vấn đề của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ, từ đó tăng cường uy tín cho doanh nghiệp.

  • Kỹ năng quản lý thời gian: Giúp phân bổ thời gian hợp lý cho các nhiệm vụ, duy trì hiệu suất công việc và đảm bảo mọi tương tác với khách hàng được xử lý hiệu quả.

  • Kỹ năng chịu áp lực: Làm việc trong môi trường đầy áp lực đòi hỏi nhân viên phải giữ bình tĩnh, đảm bảo giải quyết vấn đề nhanh chóng mà vẫn đạt hiệu quả cao.

Những kỹ năng trên không chỉ giúp nhân viên Customer Experience hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn nâng cao giá trị và sự tin cậy đối với doanh nghiệp trong mắt khách hàng.

Ứng viên thể hiện khả năng giao tiếp tốt sẽ tạo được dấu ấn tốt trong quá trình tuyển dụng Customer Experience
Ứng viên thể hiện khả năng giao tiếp tốt sẽ tạo được dấu ấn tốt trong quá trình tuyển dụng Customer Experience

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Customer Experience nhiều

Việc làm Customer Experience đang trở thành xu hướng tại các thành phố lớn nhờ nhu cầu nâng cao trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp. Dưới đây là những địa phương có nhu cầu tuyển dụng Customer Experience cao:

  • Việc làm Customer Experience tại Hà Nội: Hà Nội là trung tâm kinh tế - văn hóa lớn ở miền Bắc, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực bán lẻ, ngân hàng và dịch vụ. Điều này thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng Customer Experience, nhằm đảm bảo trải nghiệm tích cực cho khách hàng và tăng cường sự hài lòng trong các giao dịch. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao uy tín thương hiệu tại thị trường có tính cạnh tranh cao.

  • Việc làm Customer Experience tại Đà Nẵng: Là một điểm đến du lịch hàng đầu, Đà Nẵng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Vị trí Customer Experience tại đây có vai trò nòng cốt trong việc tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, từ đó tăng cường lòng trung thành và xây dựng hình ảnh thương hiệu Đà Nẵng.

  • Việc làm Customer Experience tại TP.HCM: TP. HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nơi hội tụ các công ty công nghệ, thương mại điện tử và dịch vụ tài chính. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về tuyển dụng Customer Experience, nhằm duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng và giải quyết các vấn đề nhanh chóng, chuyên nghiệp. Vai trò này đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng lòng trung thành và tăng trưởng doanh nghiệp.

Nhu cầu tuyển Customer Experience thường tập trung tại những tỉnh thành phố lớn
Nhu cầu tuyển Customer Experience thường tập trung tại những tỉnh thành phố lớn

Tuyển dụng Customer Experience hiện đang là xu hướng phát triển mạnh tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, và TP. HCM. Các cơ hội việc làm tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, và quản lý thời gian. Đây là ngành nghề đầy tiềm năng, phù hợp với những ai yêu thích môi trường chuyên nghiệp và sáng tạo.