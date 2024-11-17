Tuyển Customer Experience Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Tp. Hà Nội, Hà Đông

Tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới trên thị trường trong và ngoài nước để chuyển hoá thành dịch vụ phù hợp cho Nam giới Việt (dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ đời sống tiện ích...)

Tham gia vào đội dự án chiến lược tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh

Trực tiếp kết hợp cùng các quản lý salon, quản lý khu vực để triển khai thử nghiệm, nhân rộng các dịch vụ mới

Kết hợp với phòng vận hành thực hiện các báo cáo đánh giá thử nghiệm, nhân rộng, điều chỉnh liên tục các hạng mục đầu tư nhằm gia tăng hiệu quả

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Ưu tiên Có kinh nghiệm làm trong ngành dịch vụ hoặc phát triển sản phẩm, marketing

Chưa có kinh nghiệm có thể cân nhắc làm nhân viên vừa đào tạo vừa làm

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Up To 500$ đến 800$

Theo quy định của công ty

Cơ hội trải nghiệm đa dạng ngành nghề (được trợ cấp chi phí trải nghiệm)

Thỏa sức sáng tạo thiết kế, kết hợp dịch vụ tùy theo khả năng nhìn nhận về nhu cầu khách hàng, không giới hạn

Được trao cơ hội phát huy tối đa sở trường bản thân

Được chỉ dẫn, định hướng về tư duy kinh doanh, đầu tư hiệu quả

Hưởng lương theo hiệu quả phát triển, không giới hạn

