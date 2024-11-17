Tuyển Customer Experience Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Customer Experience

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Experience Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Tp. Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới trên thị trường trong và ngoài nước để chuyển hoá thành dịch vụ phù hợp cho Nam giới Việt (dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ đời sống tiện ích...)
Tham gia vào đội dự án chiến lược tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh
Trực tiếp kết hợp cùng các quản lý salon, quản lý khu vực để triển khai thử nghiệm, nhân rộng các dịch vụ mới
Kết hợp với phòng vận hành thực hiện các báo cáo đánh giá thử nghiệm, nhân rộng, điều chỉnh liên tục các hạng mục đầu tư nhằm gia tăng hiệu quả

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ưu tiên Có kinh nghiệm làm trong ngành dịch vụ hoặc phát triển sản phẩm, marketing
Chưa có kinh nghiệm có thể cân nhắc làm nhân viên vừa đào tạo vừa làm

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Up To 500$ đến 800$
Theo quy định của công ty
Cơ hội trải nghiệm đa dạng ngành nghề (được trợ cấp chi phí trải nghiệm)
Thỏa sức sáng tạo thiết kế, kết hợp dịch vụ tùy theo khả năng nhìn nhận về nhu cầu khách hàng, không giới hạn
Được trao cơ hội phát huy tối đa sở trường bản thân
Được chỉ dẫn, định hướng về tư duy kinh doanh, đầu tư hiệu quả
Hưởng lương theo hiệu quả phát triển, không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 10 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội và 758 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

