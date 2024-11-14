Tuyển Customer Experience CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Làm việc 100% tiếng Anh.

Khách hàng là người sử dụng app về dịch vụ du lịch/vé máy bay hoặc thương mại điện tử/ hoặc các app về dịch vụ cần được hỗ trợ.

Liên hệ với khách hàng thông qua các cuộc gọi đi, nhận cuộc gọi đến, email, chat, tin nhắn để giải đáp thắc mắc và khiếu nại

Hỗ trợ những vấn đề hủy đổi và than phiền của khách hàng là người nước ngoài.

Cập nhật thông tin lên hệ thống.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp tốt (Không yêu cầu bằng Tiếng Anh) – làm việc 100% bằng Tiếng AnhKhông yêu cầu kinh nghiệm

Độ tuổi : 18-33 tuổi (có thể chênh lệch nếu phù hợp công việc)

Kỹ năng đánh máy, giao tiếp tốt

CV tiếng anh

Tại CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: LCB: 7.500.000 + Phụ cấp cơm 500.000/Tháng

Phụ cấp khác 1.000.000 (nếu được xếp vào kênh IB) + Phụ cấp ca đêm: 30%/ngày lương + KPIS: 900.000 – 1.200.000.

Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương

Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

Được tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24/7

Môi trường làm việc quốc tế, hiện đại chuyên nghiệp

Lương tháng 13

14 ngày phép/năm

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin