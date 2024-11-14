Tuyển Customer Experience CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Experience Tại CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT VN
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Customer Experience Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Làm việc 100% tiếng Anh.
Khách hàng là người sử dụng app về dịch vụ du lịch/vé máy bay hoặc thương mại điện tử/ hoặc các app về dịch vụ cần được hỗ trợ.
Liên hệ với khách hàng thông qua các cuộc gọi đi, nhận cuộc gọi đến, email, chat, tin nhắn để giải đáp thắc mắc và khiếu nại
Hỗ trợ những vấn đề hủy đổi và than phiền của khách hàng là người nước ngoài.
Cập nhật thông tin lên hệ thống.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp tốt (Không yêu cầu bằng Tiếng Anh) – làm việc 100% bằng Tiếng AnhKhông yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT VN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính thức: LCB: 7.500.000 + Phụ cấp cơm 500.000/Tháng
Phụ cấp khác 1.000.000 (nếu được xếp vào kênh IB) + Phụ cấp ca đêm: 30%/ngày lương + KPIS: 900.000 – 1.200.000.
Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương
Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.
Được tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24/7
Môi trường làm việc quốc tế, hiện đại chuyên nghiệp
Lương tháng 13
14 ngày phép/năm
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOP RECRUITMENT VN
